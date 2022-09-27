«РБ Спорт»: три клуба из чемпионата Крыма могут войти в состав Второй лиги ФНЛ

Максимум три клуба из Крыма претендуют на попадание в зону «Юг» Второй лиги Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В Крыму ожидают, что только два или три клуба смогут пройти лицензирование для Второй лиги — симферопольская «Таврия», «Севастополь» и ялтинский «Рубин», сообщает «РБ Спорт». Отмечается, что на полуостров до сих пор не приехала комиссия лиги, ожидается, что это произойдёт в октябре.

24 августа была создана Лига Содружества по футболу для команд ЛНР, ДНР, Абхазии и Южной Осетии.

ФНЛ 22 августа объявила о создании рабочей группы для анализа готовности клубов Крыма к интеграции.

Напомним, что УЕФА разрешил крымским клубам выступать только в чемпионате региона. В 2015 году для команд полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой Крымского футбольного союза.

Ранее полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о создании нового турнира с участием крымских клубов и о возможном включении команд в соревнования под эгидой РФС.