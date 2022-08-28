Хлусевич прокомментировал возможное вступление крымских команд в ФНЛ

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о создании нового турнира с участием крымских клубов и о возможном включении команд в соревнования под эгидой РФС.

«Слышал, что создали Лигу Содружества. Это хоть какой-то прогресс. Добавятся новые команды и игроки. Конечно, было бы приятно, если бы клубы из Крыма допустили хотя бы во Вторую лигу», — цитирует Хлусевича Sport24.

24 августа была создана Лига Содружества по футболу для команд ЛНР, ДНР, Абхазии и Южной Осетии.

ФНЛ 22 августа объявила о создании рабочей группы для анализа готовности клубов Крыма к интеграции.

Напомним, что УЕФА разрешил крымским клубам выступать только в чемпионате региона. В 2015 году для команд полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой Крымского футбольного союза.

Ранее член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков предложил включить крымские клубы в ФНЛ с мораторием на вылет.