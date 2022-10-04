Измайлов о мобилизации: взаимодействуем с Минобороны, чтобы не останавливать чемпионат

Президент ФНЛ Наиль Измайлов высказался на тему возможной мобилизации представителей первой лиги и второй лиги.

«Будет ли какое-то взаимодействие с клубами по поводу мобилизации? Могу ответить только словами министра спорта, который сказал, что спортивное сообщество не является рафинированным», — цитирует Измайлова «Чемпионат».

Он добавил, что ФНЛ и Министерство спорта взаимодействуют с правительством, чтобы ничто не привело к остановке матчей.

Выборы президента ФНЛ состоялись на общем собрании клубов лиги 4 октября. За Измайлова было отдано 53 голоса, за Лахиялова — 11. Срок полномочий нового президента лиги составляет четыре года. С 7 июля Измайлов был исполняющим обязанности главы ФНЛ после ухода с поста Александра Алаева.

Ранее Измайлов сообщил, что второй дивизион перейдёт на формат «весна — осень».