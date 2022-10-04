военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Измайлов: вторая лига перейдёт на формат «весна — осень»

Короткая ссылка
Глава Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов сообщил, что второй дивизион перейдёт на формат «весна — осень».
Измайлов: вторая лига перейдёт на формат «весна — осень»
  • РИА Новости

«Будет переход на формат «весна — осень» во второй лиге, по срокам пока не могу сказать. Как только появится информация, всё скажу. Понимаю, что вторая лига проблемная, дайте нам время, будем решать», — цитирует Измайлова Sport24.

Выборы президента ФНЛ состоялись на общем собрании клубов лиги 4 октября. За Измайлова было отдано 53 голоса, за Лахиялова — 11. Срок полномочий нового президента лиги составляет четыре года. С 7 июля Измайлов был исполняющим обязанности главы ФНЛ после ухода с поста Александра Алаева.

Ранее президент махачкалинского клуба «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов высказался о результатах выборов президента ФНЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить