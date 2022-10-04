Измайлов: вторая лига перейдёт на формат «весна — осень»
- РИА Новости
«Будет переход на формат «весна — осень» во второй лиге, по срокам пока не могу сказать. Как только появится информация, всё скажу. Понимаю, что вторая лига проблемная, дайте нам время, будем решать», — цитирует Измайлова Sport24.
Выборы президента ФНЛ состоялись на общем собрании клубов лиги 4 октября. За Измайлова было отдано 53 голоса, за Лахиялова — 11. Срок полномочий нового президента лиги составляет четыре года. С 7 июля Измайлов был исполняющим обязанности главы ФНЛ после ухода с поста Александра Алаева.
Ранее президент махачкалинского клуба «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов высказался о результатах выборов президента ФНЛ.