Лахиялов не считает себя проигравшим на выборах главы ФНЛ

Президент махачкалинского клуба «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов высказался о результатах выборов президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Моя задача была в донесении существующих проблем в дивизионе до будущего руководства лиги вне зависимости от того, я бы стал главой или Наиль Камильевич. Так что проигравшим себя не считаю», — цитирует Лахиялова «Матч ТВ».

Лахиялов признался, что многие руководители Российского футбольного союза согласны с его высказываниями и предложениями.

«Мы поговорили с Измайловым ещё до оглашения результатов выборов. И он меня понял, услышал. Это и было важнее всего для меня», — сказал Лахиялов.

Выборы президента ФНЛ состоялись на общем собрании клубов лиги 4 октября. За Измайлова было отдано 53 голоса, за Лахиялова — 11. Срок полномочий нового президента лиги составляет четыре года. С 7 июля Измайлов был исполняющим обязанности главы ФНЛ после ухода с поста Александра Алаева.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о назначении Наиля Измайлова на пост президента Первой лиги.