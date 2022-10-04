В «Рубине» прокомментировали назначение Измайлова на пост президента ФНЛ
- РИА Новости
«Думаю, это правильное решение. Мы его и сами выдвигали на эту должность», — цитирует Сайманова «Спорт-Экспресс».
Выборы президента ФНЛ состоялись на общем собрании клубов лиги 4 октября. За Измайлова было отдано 53 голоса, за Лахиялова — 11. Срок полномочий нового президента лиги составляет четыре года. С 7 июля Измайлов был исполняющим обязанности главы ФНЛ после ухода с поста Александра Алаева.
Ранее Измайлов высказался на тему возможной мобилизации представителей первой и второй лиги.