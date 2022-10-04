В «Рубине» прокомментировали назначение Измайлова на пост президента ФНЛ

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов отреагировал на избрание Наиля Измайлова новым президентом Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Думаю, это правильное решение. Мы его и сами выдвигали на эту должность», — цитирует Сайманова «Спорт-Экспресс».

Выборы президента ФНЛ состоялись на общем собрании клубов лиги 4 октября. За Измайлова было отдано 53 голоса, за Лахиялова — 11. Срок полномочий нового президента лиги составляет четыре года. С 7 июля Измайлов был исполняющим обязанности главы ФНЛ после ухода с поста Александра Алаева.

Ранее Измайлов высказался на тему возможной мобилизации представителей первой и второй лиги.