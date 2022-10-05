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Дюков — о выборе арены для Суперкубка: принцип нейтрального поля будет учтён

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о принципах выбора места проведения матча за Суперкубок.
Дюков — о выборе арены для Суперкубка: принцип нейтрального поля будет учтён
  • РИА Новости

«В апреле месяце, когда будет рассматриваться этот вопрос, принцип нейтральности, который стал важным летом, будет, безусловно, учтён», — сказал Дюков.

По его словам, важным фактором при выборе стадиона является обеспечение максимальной посещаемости.

«Мы долго и эмоционально обсуждали предыдущее решение по Суперкубку. Думаю, вы согласитесь, что всё-таки было принято правильное решение. В «Лужниках» провести этот (матч. — RT) было невозможно, а проведение матча в другом городе не обеспечило бы нам рекордные доходы. Тот матч был успешным с точки зрения достижения решения коммерческих задач», — сказал глава РФС.

В матче за Суперкубок-2022 «Зенит» в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» принял московский «Спартак». Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 4:0. 

Ранее Дюков объяснил включение Валерия Карпина и Леонида Слуцкого в комитет по сборным.

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