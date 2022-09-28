«Был неправ, где-то легкомысленен»: экс-директора футбольной академии «Чертаново» приговорили к трём годам колонии

Суд приговорил бывшего директора футбольной академии «Чертаново» Николая Ларина к трём годам лишения свободы в колонии общего режима, а также крупному штрафу за мошенничество в особо крупных размерах. Специалиста обвиняли в том, что он умышленно завышал количество игроков в школе и таким образом незаконно получил более 36 млн рублей. По словам Ларина, эти деньги нужны были для обеспечения достойных зарплат тренерам и создания хороших условий для занятий, а на личные цели он не использовал ни копейки. За 13 лет работы функционера из «Чертанова» вышли многие известные футболисты, некоторых из них сегодня вызывают в сборную России.

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор бывшему директору футбольной академии «Чертаново» Николаю Ларину, признав его виновным в мошенничестве. Он проведёт три года в колонии общего режима, а также должен будет выплатить 20 млн 211 тыс. рублей Москомспорту. Ещё 16 млн рублей Ларин ранее возместил добровольно.

Функционера, возглавлявшего академию в 2008—2021 годах, обвиняли по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Ларин умышленно завышал количество игроков в школе, чтобы получать дополнительное финансирование. Общий ущерб от его действий превысил 36 млн рублей.

Как отметила судья Лариса Семёнова, вина специалиста полностью доказана. При этом отягчающих обстоятельств в деле не установлено.

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«Ларин путём обмана получил денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению. Смягчают приговор явка с повинной, положительные показания, наличие благодарностей, частичное признание вины», — приводит слова Семёновой «Чемпионат».

Адвокаты специалиста намерены подать апелляцию на решение суда. Однако добиться пересмотра дела, судя по всему, будет достаточно сложно, поскольку показания некоторых свидетелей не стали даже рассматривать, посчитав их заинтересованными лицами. Хотя в суде выступали не только воспитанники академии, но и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

Что касается спортсменов, начинавших карьеру в «Чертанове», среди них — Антон Зиньковский, Наиль Умяров, Максим Глушенков, Сергей Пиняев и многие другие. Практически вся команда «Крыльев Советов» составлена из игроков московской школы.

«Один из блогеров просуммировал данные за последние пять лет: состоявшихся игроков РПЛ у «Чертанова» больше, чем у любой другой академии страны», — отмечал Ларин в февральском интервью «Матч ТВ».

При этом в своём последнем слове специалист подчеркнул: он не использовал ни копейки из полученных средств на личные цели. А «мёртвые души» были необходимы исключительно для обеспечения достойной зарплаты тренерам и создания комфортных условий для занятий. В суд он предоставил копии платёжных поручений, где чётко прописано, куда шли деньги.

«Понимаю, был неправ, где-то легкомысленен: знал, что мы делаем хорошее и полезное дело, поэтому думал, что на какие-то вещи можно закрыть глаза. Это была моя мечта — сделать лучшую государственную академию, поэтому сейчас именно я несу за это ответственность. При этом мне бы очень хотелось, чтобы люди из различных спортивных ведомств обратили внимание: все нормативы, вся система для подготовки резерва уже устарела — её нужно пересматривать», — заявил Ларин.

В то же время экс-директор «Чертанова» в недавнем интервью «Спорт-Экспрессу» обратил внимание, что школа стала чуть ли не единственной, кто наконец начал зарабатывать. Хотя помимо академии параллельно нужно было содержать и команду, которая три сезона выступала в ФНЛ.

«Меня обвиняют в том, что я из-за лишних списков учащихся незаконно получил 36 млн рублей за два года. Однако никто не вспоминает, что я привлёк в школу более 200 млн рублей за счёт продажи футболистов. Это в 200 млн раз больше, чем все остальные государственные школы вместе взятые. В остальных только агенты зарабатывали. И никто не вспоминает, что если бы не моя работа, то школе никогда бы не присвоили самый высокий статус и не дали бы 55 млн, что фактически в два раза больше якобы причинённого ущерба», — объяснил специалист.

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Однако все эти доводы суд не убедили, а факт мошенничества Ларин не отрицал, поэтому и был признан виновным. В футбольном мире приговор многих удивил. Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков назвал наказание несправедливым.

«Все чертановские ребята сейчас в шоке. Верю, Николай Юрьевич выйдет по УДО как можно скорее. Но не думаю, что апелляция изменит ситуацию», — приводит его слова «Чемпионат».

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский выразился более категорично. По его словам, этот вердикт станет ударом по детско-юношескому футболу и может нанести ему колоссальный вред.

«Человек, который за последние годы сделал больше всего для детского футбола... Вот так с ним поступают. Была ли надежда на положительный исход? Надежда всегда остаётся. К сожалению, вот так всё закончилось для нас», — признался игрок.

Сам Ларин старается не унывать. Он трогательно попрощался со своими подписчиками в соцсетях и пообещал им по возможности рассказывать, как у него будут складываться дела.

«Если вы видите этот пост, значит, я покинул вас на какое-то время. Мне жаль, что так получилось. Но я горжусь нашей школой, коллективом и своей работой. И нашими выпускниками, конечно... В моих соцсетях будут появляться какие-то новости о том, где я и как (если будет такая возможность). По возможности не отписывайтесь от меня. Всех люблю», — сообщил специалист.