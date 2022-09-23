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Ларин — о «Чертаново» в РПЛ: у нашего футбола был шанс попробовать неизведанный путь в 2020-м

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Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал о мечте насчёт выступлений своей бывшей команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Ларин — о «Чертаново» в РПЛ: у нашего футбола был шанс попробовать неизведанный путь в 2020-м
  • Gettyimages.ru

«Мечта о «Чертаново» в будущем осуществима? Нет. Просто у нашего футбола был единственный шанс в 2020 году попробовать неизведанный путь. Разрешить команде, которая своими спортивными результатами могла добиться этого права, выступать в Премьер-лиге», — цитирует Ларина Sport24.

По его словам, у него нет сомнений, что «Чертаново» в сезоне-2020/21 могло выйти в чемпионат России. Он также подчеркнул, что практика воспитанников, которые на данный момент выступают за «Крылья Советов», показала, что «Чертаново» смогло бы выступить в РПЛ.

Напомним, что Ларин работал в московском клубе с 2008 по 2021 годы. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. По данным следствия, Ларин завышал число игроков в академии из-за финансирования.

Ранее Зарема Салихова, гражданская жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, вступилась за Ларина, которому предъявлено обвинение в мошенничестве.

 

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