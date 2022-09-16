Салихова высказалась в поддержку бывшего директора «Чертанова» Ларина

Зарема Салихова, гражданская жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, вступилась за бывшего директора «Чертанова» Николая Ларина, которому предъявлено обвинение в мошенничестве.

«Я не знакома с Лариным лично, но то, как о нём отзываются игроки, сколько он сделал для российского футбола, продвижения сборной, не сделал ни один функционер. Посмотрите, как он выглядит, он не тратил деньги на золотые Rolex и дорогие машины, а покрывал нужды своих футболистов», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что система подготовки спортсменов изначально больна. По её мнению, к ответу нужно призвать тех, кто создал такие нормативы. Салихова порекомендовала проверить чиновников, которые тратят региональные средства, а Ларина оставить в покое.

Она также заявила, что выпускники «Чертанова» отличаются порядочностью, с ними легко вести переговоры. По мнению Салиховой, они не попадут в истории, как Александр Кокорин.

«Дело Ларина должно стать сигналом к немедленному реформированию системы подготовки государственных футбольных академий. Иначе идейные люди просто не пойдут работать в бюджетные футбольные академии», — заключила Салихова.

Напомним, что Ларин работал в московском клубе с 2008 по 2021 год. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. По данным следствия, Ларин завышал число игроков в академии из-за финансирования.

Ранее Зарема Салихова подвела итоги работы в «Спартаке».