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Обвинение запросило более четырёх лет заключения бывшему директору академии «Чертаново»

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Бывший директор футбольной академии «Чертаново» Николай Ларин сообщил, что ему грозит тюремный срок более четырёх лет.
Обвинение запросило более четырёх лет заключения бывшему директору академии «Чертаново»
  • РИА Новости

«Прокурор запросил четыре года и четыре месяца. Представитель Москомспорта выступила достаточно лояльно. Я так понимаю, их позиция — как суд решит, так и будет», — цитирует Ларина ТАСС.

По его словам, адвокаты попытались переквалифицировать на другую статью «Нецелевое расходование средств», поскольку деньги были потрачены на школу.

«Пусть и не на то, на что выделялись. О перспективах переквалификации на более мягкую статью сложно сказать», — заключил Ларин.

Ларин обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, бывший директор академии «Чертаново» намеренно завышал количество игроков в академии с целью получения повышенного финансирования. Он возглавлял школу с 2008 по 2021 год.

Ранее сообщалось, что болельщика «Ростова» оштрафовали за проход без Fan ID на матч с ЦСКА.

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