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Болельщика «Ростова» оштрафовали за проход без Fan ID на матч с ЦСКА

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Кировский районный суд оштрафовал болельщика «Ростова» на 10 тыс. рублей за проход на стадион без Fan ID.
Болельщика «Ростова» оштрафовали за проход без Fan ID на матч с ЦСКА
  • РИА Новости

По информации 1rnd.ru, болельщик был наказан за незаконное проникновение на стадион и грубое нарушение правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях. Отмечается, что он не сможет посещать спортивные матчи в течение года.

«Ростов» на своём поле принимал ЦСКА в рамках матча седьмого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 0:0.

ЦСКА занимает третье место в таблице чемпионата России, набрав 14 очков. Подопечные Валерия Карпина с 13 очками расположились на пятой строчке.

Согласно закону, проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее в ЦСКА заявили, что ощущают нехватку болельщиков на трибунах.

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