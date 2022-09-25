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Корниленко: Ларин должен помогать футболу, а не быть за решёткой

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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о суде над бывшим руководителем футбольной академии «Чертаново» Николаем Лариным.
Корниленко: Ларин должен помогать футболу, а не быть за решёткой
  • РИА Новости

«Ларин глубоко погружён в жизнь своих ребят, заинтересован в их развитии. Хочется сказать ему спасибо за пацанов, так как их успех — результат его работы. Для всех ребят Николай Ларин — учитель. Все его воспитанники живут футболом, они воспитанны и образованны, правильно смотрят на жизнь. Всё это результат большой и непростой работы», — приводит слова Корниленко «Чемпионат».

Он также заявил, что он в жизни не видел людей более преданных футболу и его развитию, чем Ларин.

«Такой человек должен продолжать работу на благо российского футбола и помогать ему, а не быть за решёткой», — добавил Корниленко.

«Дело Ларина должно стать сигналом к немедленному реформированию системы подготовки государственных футбольных академий. Иначе идейные люди просто не пойдут работать в бюджетные футбольные академии», — заключила Салихова.

Напомним, что Ларин работал в московском клубе с 2008 по 2021 год. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. По данным следствия, Ларин завышал число игроков в академии из-за финансирования.

Ранее Зарема Салихова, гражданская жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, вступилась за Ларина, которому предъявлено обвинение в мошенничестве.

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