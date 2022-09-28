Карпин назвал катастрофой тюремный срок экс-директора футбольной академии «Чертаново» Ларина
- РИА Новости
«Я всего дела не знаю, но из того, что я знаю, — по мне, это катастрофа», — цитирует Карпина «Чемпионат».
28 сентября Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор Ларину. Он приговорён к трём годам колонии общего режима по делу о мошенничестве.
По данным следствия, Ларин завышал число игроков в академии ради финансирования. Функционер работал в московском клубе с 2008 по 2021 год.
Ранее российский нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о заключении бывшего директора «Чертанова» Николая Ларина.