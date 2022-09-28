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Карпин назвал катастрофой тюремный срок экс-директора футбольной академии «Чертаново» Ларина

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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал приговор, вынесенный бывшему директору футбольной академии «Чертаново» Николаю Ларину.
Карпин назвал катастрофой тюремный срок экс-директора футбольной академии «Чертаново» Ларина
  • РИА Новости

«Я всего дела не знаю, но из того, что я знаю, — по мне, это катастрофа», — цитирует Карпина «Чемпионат».

28 сентября Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор Ларину. Он приговорён к трём годам колонии общего режима по делу о мошенничестве.

По данным следствия, Ларин завышал число игроков в академии ради финансирования. Функционер работал в московском клубе с 2008 по 2021 год.

Ранее российский нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о заключении бывшего директора «Чертанова» Николая Ларина.

 

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