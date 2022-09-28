Пиняев: отказываюсь понимать, что долго не увижу Ларина

Российский нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о заключении бывшего директора «Чертанова» Николая Ларина.

«Отказываюсь понимать, что в ближайшее время не увижу человека, который так много сделал для меня, парней, «Чертанова», — цитирует Пиняева «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что Ларин воспитал очень много футболистов для чемпионата России. По его словам, футболисты будут помогать Ларину в бытовых вопросах.

28 сентября Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему директору футбольной академии «Чертаново» Николаю Ларину. Он приговорён к трём годам колонии общего режима по делу о мошенничестве.

По данным следствия, Ларин завышал число игроков в академии ради финансирования. Функционер работал в московском клубе с 2008 по 2021 год.

Ранее бывший вратарь «Торпедо», «Локомотива» и «Ростова» Илья Абаев признался, что был удивлён, что суд не принял во внимание показания тренера Леонида Слуцкого и футболистов при вынесении приговора экс‑директору академии Николаю Ларину.