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Пиняев: отказываюсь понимать, что долго не увижу Ларина

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Российский нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о заключении бывшего директора «Чертанова» Николая Ларина.
Пиняев: отказываюсь понимать, что долго не увижу Ларина
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Отказываюсь понимать, что в ближайшее время не увижу человека, который так много сделал для меня, парней, «Чертанова», — цитирует Пиняева «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что Ларин воспитал очень много футболистов для чемпионата России. По его словам, футболисты будут помогать Ларину в бытовых вопросах.

28 сентября Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему директору футбольной академии «Чертаново» Николаю Ларину. Он приговорён к трём годам колонии общего режима по делу о мошенничестве.

По данным следствия, Ларин завышал число игроков в академии ради финансирования. Функционер работал в московском клубе с 2008 по 2021 год.

Ранее бывший вратарь «Торпедо», «Локомотива» и «Ростова» Илья Абаев признался, что был удивлён, что суд не принял во внимание показания тренера Леонида Слуцкого и футболистов при вынесении приговора экс‑директору академии Николаю Ларину.

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