«Бриттни ничем не отличается от других»: как в мире отреагировали на приговор в отношении Грайнер

Осуждённая за контрабанду и хранение наркотиков американская баскетболистка Бриттни Грайнер ничем не отличается от других людей, нарушивших аналогичные статьи УК РФ, заявил депутат Госдумы Роман Терюшков. Он подчеркнул, что иностранные граждане должны уважать законы чужой страны. В свою очередь, юрист Мария Ярмуш сочла справедливым вердикт Химкинского суда и допустила, что в скором времени может быть достигнуто соглашение с США об обмене заключёнными, поскольку для президента Джо Байдена освобождение Грайнер станет серьёзным пиаром.

Приговор Химкинского суда Московской области в отношении Бриттни Грайнер вызвал резонанс как в России, так и за рубежом. Мнения на этот счёт ожидаемо разделились. Одни сочли справедливой избранную меру пресечения в виде заключения на девять лет и штрафа в 1 млн рублей за контрабанду и хранение наркотиков, другие назвали вердикт слишком жёстким. За спортсменку ожидаемо вступились власти США и представители профессиональных баскетбольных лиг страны.

Одними из первых свою точку зрения по этому вопросу высказали в мужской и женской Национальных баскетбольных ассоциациях. Комиссары Адам Сильвер и Кэти Энгельберт опубликовали совместный пресс-релиз, в котором выразили несогласие с приговором Химкинского суда. Они сочли его «необоснованным и прискорбным», но в то же время ожидаемым. Руководители подчеркнули, что считают задержание спортсменки несправедливым, а также надеются на скорое завершение этого процесса и её возвращение домой.

Акцию в поддержку Грайнер организовал «Финикс», за который она выступает с 2013 года. Перед началом матча с «Коннектикутом» команды провели в молчании 42 секунды (отсылка к игровому номеру Бриттни в составе «Меркури»). А во время встречи своё отношение к ситуации выразили местные болельщики, потребовавшие вернуть соотечественницу домой.

Не остался в стороне и разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг, в последние годы активно высказывающийся по тем или иным вопросам, не связанным со спортом. На своей странице в Twitter он обратился к лидеру США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис, призвав тех ответить, как именно обстоят дела с «королевой» Грайнер. Этот пост вызвал бурную реакцию среди американских пользователей. И хотя большинство заявило о необходимости добиться возвращения баскетболистки на родину, часть из них осудили её поведение и с пониманием отнеслись к решению суда.

В свою очередь, член комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Роман Терюшков подчеркнул, что любой иностранный гражданин должен уважать законы чужой страны, а также прокомментировал высказывание Байдена, потребовавшего как можно скорее выпустить Грайнер на свободу.

«Статья предусматривает от пяти до десяти лет. Бриттни ничем не отличается от других людей, нарушивших эту статью уголовного права. Что касается слов Байдена о немедленном освобождении, он всегда заявлял, что в его администрации больше всего представителей ЛГБТ-сообщества. Мы понимаем, что их новая ценность — чернокожие двухметровые лесбиянки, употребляющие наркотики. Всё сообщество и администрация Байдена поэтому и встали на защиту Грайнер — человека, который нарушил законодательство Российской Федерации», — сказал Терюшков РИА Новости.

По словам олимпийской чемпионки по конькобежному спорту, первого зампреда комитета ГД по международным делам Светланы Журовой, в случае с Грайнер на решение суда не должны были влиять ни её гражданство, ни политическая ситуация в мире. Она также предположила, какие последствия могли ждать россиянина в США за аналогичное правонарушение.

«Если бы нашего гражданина задержали на границе США с наркотиками, боюсь, было бы совсем не девять лет. Вы же знаете, американцы могут даже за какие‑то запрещённые продукты типа апельсина запретить въезд в страну и аннулировать визу, что уж говорить про наркотики. И давайте говорить честно: сейчас в России достаточно людей несут такое же наказание за такое же преступление вне зависимости от национальности, и почему для Грайнер должны были сделать исключение, мне непонятно», — приводит слова Журовой «Матч ТВ».

Аналогичную позицию занял и комментатор Дмитрий Губерниев. Он выразил сочувствие Грайнер, ведь та «приехала играть в баскетбол и не ожидала такой концовки пребывания в стране», но всё же подчеркнул: в России она совершила серьёзное преступление.

«Не слишком ли много девять лет? Если вы сейчас с гашишем въедете в Америку, вам дадут премию и позовут в Белый дом? Нет, вас посадят, обязательно. И, думаю, даже не на девять лет, а на 19», — предположил Губерниев.

Разделяет оправданность приговора и бывший главный тренер женской сборной России по баскетболу Борис Соколовский, по словам которого, величие атлета не должно затмевать закон. Он призвал доверять органам юстиции, но также выразил сожаление в связи с возникшей ситуацией.

«Как коллеге по цеху искренне жаль, что она попала в такую ситуацию, но говорить, что наше государство неправо, так как она великая баскетболистка, неправильно. Да, в США многие наркотики разрешены, но это не значит, что мы должны следовать их правилам. Помимо того, что иностранные спортсмены привносят в наш чемпионат новый уровень мастерства, с ними же приходят и многие пороки», — цитирует Соколовского ТАСС.

В свою очередь, генеральный директор женского баскетбольного клуба «Спарта & К» Анна Архипова — фон Калманович считает, что в будущем приговор в отношении Грайнер может быть смягчён.

«Есть закон, суд, адвокаты и гособвинители. В данном вопросе должны разбираться профессионалы. Вернётся ли она на паркет? А кому это сейчас интересно? Всякое бывает. Многие травму получают на самом взлёте. Здесь жизнь повернулась таким образом, что спортивная карьера прерывается по другой причине. Думаю, далее будут апелляции и срок в итоге окажется не таким большим. С ней работают профессионалы. Они разберутся», — сказала RT чемпионка Европы 2003 года.

При этом адвокат Мария Ярмуш сочла справедливым вердикт по делу Грайнер. Специалист по гражданскому и международному праву выразила мнение, что наказание оказалось соизмеримым с правонарушением американской баскетболистки.

«В этом случае речь идёт о статье 229.1 УК РФ, часть вторая. Девушка пересекла государственную границу и контрабандой привезла в РФ наркотические средства в значительном размере, которые находятся в списке запрещённых и провоз которых предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы. Это очень серьёзное преступление. Суд дал девять лет — среднестатистический срок по таким делам. В будущем он может быть немного снижен судом апелляционной инстанции, если суд первой инстанции не учёл какое-либо смягчающее обстоятельство. Возможно, тот факт, что Грайнер признала свою вину», — заявила собеседница RT.

При этом она уверена, что Химкинский суд постарался максимально объективно оценить все аспекты дела, поскольку к процессу было приковано пристальное внимание общественности, СМИ и иностранных государств. Адвокат не исключила уменьшения срока заключения на три-пять месяцев в результате апелляции.

Однако мало кто верит, что Грайнер будет отбывать весь срок наказания в России. В последнее время широко обсуждается возможный обмен двукратной олимпийской чемпионки и осуждённого за шпионаж Пола Уилана на предпринимателя Виктора Бута.

«Переговоры об обмене начались по инициативе американской стороны. При этом в США очень активно освещают их ход и требования — причём не только свои, но и России, а это непрофессионально. Обычно такие обсуждения ведутся в дипломатических кулуарах вплоть до принятия окончательного соглашения. Надо понимать: для Байдена освобождение Грайнер — серьёзный пиар. Ведь она является не только двукратной олимпийской чемпионкой, но и представителем ЛГБТ-сообщества. Думаю, американцы сделают всё возможное, чтобы удовлетворить требования РФ», — отметила Ярмуш.

Юрист пояснила, что не знает всех тонкостей процесса, поэтому не может давать точные прогнозы, но предполагает, что обмен заключёнными произойдёт в ближайшее время.

«Думаю, что в течение месяца-двух США постараются удовлетворить все требования и утрясти необходимые формальности. После этого Грайнер и Пол Уилан вернутся на родину, а в обратном направлении проследуют заключённые в Штатах россияне», — добавила Ярмуш.

Уверен в этом и известный комментатор Владимир Гомельский. Он также назвал обмен Грайнер наиболее вероятным вариантом завершения этой истории и предположил, что тот произойдёт достаточно скоро.

«Само по себе преступление описано, статьёй в уголовном кодексе предусмотрено такое наказание, а у неё не верхняя планка этого наказания. Понятно, что она и года не просидит, её обменяют. Политическое ли это решение? Я боюсь этих слов про политику, а то, что её обменяют, скорее всего, на Бута, думаю, решённый вопрос», — сказал Гомельский.

Проблема лишь в том, не станут ли публичные заявления представителей США камнем преткновения в случае с возможным обменом. На это косвенно намекнул глава МИД РФ Сергей Лавров, отметивший, что Москва готова обсуждать тему обмена заключёнными, и напомнивший о существовании специального канала для таких целей.

«Если американцы решают опять прибегать к публичной дипломатии и делать громогласные объявления, заявления, что они сейчас собираются предпринять такие-то шаги, это их дело, их проблема», — сказал Лавров на пресс-конференции.