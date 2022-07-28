«Должны быть учтены интересы обеих сторон»: что известно о возможном обмене Бута на Грайнер и Уилана

Переговоры об обмене российских и американских граждан, находящихся в местах заключения на территории двух стран, ведутся, однако конкретный результат пока не достигнут. Так официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала появившуюся информацию о возможном обмене Виктора Бута на Пола Уилана и Бриттни Грайнер. При этом она подчеркнула, что в ходе переговорного процесса должны быть учтены интересы обеих сторон. Тем временем в Химках продолжается рассмотрение дела двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу о контрабанде наркотиков. Во время допроса она признала свою вину, но заявила, что не понимает, как нелегальный препарат оказался в её сумке. По словам Грайнер, она знала, что гашишное масло запрещено в России, и не собиралась его привозить в страну.

В Кремле и Министерстве иностранных дел РФ сдержанно отреагировали на появившуюся накануне информацию о возможном обмене российского предпринимателя Виктора Бута на американских граждан — двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер и осуждённого за шпионаж Пола Уилана. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал понять, что пока рано говорить о достижении каких-то конкретных соглашений с Вашингтоном.

«Первое, что нам известно, — действительно появились такие сообщения и некоторые заявления. Второе — при обсуждении подобных тем обычно такие информационные вбросы не делаются. Обычно становится известно уже о реализованных договорённостях. И третье — пока договорённостей в этой области нет», — заявил Песков.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что вопрос взаимного обмена российских и американских граждан, находящихся в местах заключения на территории двух стран, в своё время обговаривался президентами двух стран.

«Ими были даны поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут. При этом мы исходим из того, что в ходе переговорного процесса должны быть учтены интересы обеих сторон», — объяснила Захарова.

Вечером 27 июля несколько изданий со ссылкой на высокопоставленный источник в американском правительстве сообщили, что президент Джо Байден согласился с планом по обмену Бута на Грайнер и Уилана. А госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что соответствующее предложение якобы уже направлено российской стороне. Он также сообщил о намерении в ближайшие дни провести переговоры со своим коллегой Сергеем Лавровым.

Также по теме Поддержка Леброна и женской НБА: как развивается дело американской баскетболистки Грайнер о контрабанде наркотиков В Химкинском городском суде Подмосковья прошло очередное заседание по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде...

Виктор Бут ещё в 2008 году был арестован в Бангкоке по обвинению в незаконной торговле оружием и пособничестве радикальной колумбийской группировке. Позже его экстрадировали в США, где в 2012-м приговорили к 25 годам заключения. Пола Уилана в 2020-м осудили на 16 лет за шпионаж, а Бриттни Грайнер обвиняют во ввозе в страну гашишного масла. Впрочем, приговор баскетболистке пока не вынесен, а это одно из необходимых условий для реализации процедуры обмена. Получив обвинительное заключение, она должна будет обратиться к президенту РФ с просьбой о помиловании. Возвращение на родину возможно только в случае удовлетворения прошения.

Рассмотрение дела Грайнер по существу началось 1 июля, и на одном из заседаний спортсменка полностью признала свою вину. Однако подробный допрос двукратной олимпийской чемпионки состоялся только 27 июля.

До его начала защита обратилась к суду с необычной просьбой: выпустить Бриттни из специальной клетки, так как из-за высокого роста (206 см) она не может полноценно выпрямиться, а полусогнутое положение провоцирует боли в шее. Судья Анна Сотникова пояснила, что это нарушило бы порядок судопроизводства, но позволила баскетболистке давать показания сидя.

В ходе допроса Грайнер сообщила, что знала о статусе гашишного масла в России и не собиралась ввозить его в страну. По словам Бриттни, она не понимает, как картридж с нелегальным веществом оказался у неё в сумке. Спортсменка рассказала, что у неё был 10-дневный отпуск, по окончании которого ей нужно было вернуться в Екатеринбург. Она знала, что власти США не советовали американским гражданам летать в Россию, однако «не могла подвести команду», ведь УГМК предстояли игры плей-офф чемпионата страны.

«Я не имела намерения нарушать какой-либо закон Российской Федерации. Думаю, я торопилась и ещё не до конца выздоровела, поэтому всё свалила в сумку. Я не планировала привозить ничего запрещённого, но беру на себя ответственность за то, что нашли у меня в багаже», — подчеркнула Грайнер.

Она объяснила свою невнимательность усталостью и постковидным синдромом. При этом спортсменка признала, что в США употребляла марихуану в медицинских целях вместо анальгетика.

«За карьеру были травмы позвоночника, колена и перелом лодыжки, передвигалась на коляске четыре месяца. Попросила марихуану, потому что от обезболивающего много побочек», — объяснила Грайнер.

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Она добавила, что использовала препарат во внесоревновательный период, как предписывает кодекс WADA, поскольку вещество входит в список запрещённых.

«Я употребляла марихуану для снятия боли, когда воспалялось моё колено и только во время перерывов от игр и когда нет соревнований», — рассказала американка.

Также она заявила, что не собиралась использовать наркотики в Екатеринбурге, так как дорожит своей карьерой.

«Это вся моя жизнь. Я посвятила этому своё время, своё тело. По шесть месяцев в году нахожусь далеко от семьи. Родители уже не молоды, я ценю время, проведённое с ними. Но я играю даже с травмами, и ничто не может заставить меня подвести команду», — объяснила баскетболистка.

Следующее заседание состоится в Химкинском суде 2 августа. В этот день будет допрошен специалист, который проводил анализ веществ, изъятых у Грайнер.

Напомним, двукратную олимпийскую чемпионку задержали в середине февраля в аэропорту Шереметьево. Во время прохождения таможенного контроля она привлекла внимание служебной собаки. В багаже американки обнаружили запрещённое в России гашишное масло. С того момента она содержится под стражей.