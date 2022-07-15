Защита Грайнер объяснила наличие запрещённых веществ у баскетболистки при задержании

Защита американской баскетболистки Бриттни Грайнер, задержанной в России за контрабанду наркотиков, объяснила суду наличие запрещённых веществ у спортсменки.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление защиты, американка проходила медицинское обследование, после которого было рекомендовано использование медицинского каннабиса из-за сильных хронических болей у спортсменки.

Отмечается, что разрешение выдано Министерством здравоохранения штата Аризона.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

Ранее Грайнер на заседании Химкинского городского суда Подмосковья заявила, что признаёт вину в контрабанде наркотиков.