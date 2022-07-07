Американская баскетболистка Бриттни Грайнер на заседании Химкинского городского суда Подмосковья заявила, что признаёт вину в контрабанде наркотиков.

«Мисс Грайнер заявляет, что признаёт вину. У неё не было умысла на провоз багажа с наркотиками, не было умысла на преступление, так как она собиралась впопыхах», — сообщает РИА Новости.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

Баскетболистка Грайнер признала вину в суде по делу о контрабанде наркотиков

Ранее президент США Джо Байден ответил на письмо Грайнер.





