Джеймс раскритиковал власти США за недостаточное стремление вернуть на родину Грайнер

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс высказался о задержании в России американки Бриттни Грайнер.

«Как она сейчас может чувствовать, что Америка прикрывает её спину? На её месте я бы подумал, а хочу ли я назад в США», — заявил лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» на ток-шоу The Shop на телеканале HBO.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

Ранее сообщалось, что Грайнер признала вину в суде по делу о контрабанде наркотиков.