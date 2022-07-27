Адвокат Грайнер объяснил, при каких обстоятельствах произойдёт обмен баскетболистки на Бута

Александр Бойков, адвокат баскетболистки Бриттни Грайнер, рассказал, в каком случае произойдёт обмен спортсменки на российского предпринимателя Виктора Бута.

«Мы узнали из новостей о предложении США. В переговорах адвокаты не принимают участия. С правовой точки зрения обмен возможен только после приговора суда», — приводит слова Бойкова «Спорт-Экспресс».

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

Ранее президент США Джо Байден поддержал план обменять Бута на Грайнер и Пола Уилана.