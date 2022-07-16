Поддержка Леброна и женской НБА: как развивается дело американской баскетболистки Грайнер о контрабанде наркотиков

В Химкинском городском суде Подмосковья прошло очередное заседание по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотических веществ. Защита двукратной олимпийской чемпионки представила выданное в США разрешение на медицинское использование запрещённых в РФ препаратов. Ранее директор УГМК Максим Рябков и капитан команды Евгения Белякова, выступавшие в качестве свидетелей защиты, рассказали о большом вкладе американки в успехи клуба. В США тем временем в поддержку Бриттни высказался Леброн Джеймс, а спортсменки женской НБА провели половину Матча звёзд в майках с номером и фамилией Грайнер.

В Химкинском городском суде продолжаются слушания по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотических веществ. Напомним, двукратная олимпийская чемпионка была задержана в середине февраля в аэропорту Шереметьево. В её багаже обнаружили запрещённое в России гашишное масло.

Рассмотрение дела по существу началось 1 июля, и на одном из заседаний спортсменка полностью признала свою вину. Однако она подчеркнула, что не имела умысла на совершение преступления, а наркотические вещества положила в чемодан, так как «собиралась впопыхах».

В пятницу, 15 июля, защита баскетболистки представила суду документы, свидетельствующие, что Грайнер использовала гашишное масло в качестве лекарственного средства, выписанного ей медиками в связи с сильными хроническими болями.

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«Лечащий врач дал Бриттни рекомендации по использованию медицинского каннабиса. Разрешение было выдано от имени Министерства здравоохранения штата Аризона», — цитирует РИА Новости адвоката Марию Благоволину.

Защита также приобщила к делу анализы баскетболистки, которые проводили в рамках антидопинговой проверки: они не выявили запрещённых препаратов. Об этом же на днях говорил врач екатеринбургского УГМК, за который играла американка, Анатолий Калабин.

По его словам, Бриттни «постоянно находится под контролем» антидопинговых служб, сотрудники которых могут в любое время провести спортсменке тест на употребление различных запрещённых веществ.

«Их обнаружение может повлечь вплоть до дисквалификации. Это происходит только в соревновательный период, во внесоревновательный эти вещества не запрещены (антидопинговыми службами. — RT)», — заявил Калабин.

Он добавил, что за семь лет выступлений в России к американке ни разу не применялись дисциплинарные санкции, и сообщил, что после перенесённого коронавируса у Грайнер появился «синдром пониженного внимания», после чего она стала принимать препараты, прописанные в США. Помимо этого, Бриттни страдает от артроза коленных суставов, испытывает проблемы с голеностопом и шейным отделом позвоночника, что может быть источником хронических болей.

Отвечая на вопросы адвоката, врач сообщил, что найденные у обвиняемой запрещённые вещества могут использоваться для снятия болевого синдрома вместе с противовоспалительными препаратами.

Также на заседании суда выступили директор УГМК Максим Рябков и капитан команды Евгения Белякова.

«Мы в первый раз увидели свою баскетболистку с момента её задержания. Слава богу, чувствует она себя хорошо. Нашей задачей было рассказать суду о ней как о спортсменке и человеке. Мы отметили её большую роль в успехах клуба и в развитии всего российского баскетбола. В том числе благодаря ей мы поднялись в рейтингах Евролиги. Мы постарались ответить на те вопросы, которые были у прокурора», — рассказал журналистам Рябков.

Он также отметил, что контракт Грайнер истёк в апреле во время следственных действий, но клуб тем не менее постарается оказать помощь спортсменке как своему «спортивному товарищу».

В свою очередь, Белякова отметила, что считает своим долгом поддержать американку и быть рядом в такой момент.

«Мы очень скучаем по ней, скучаем по её энергетике. Я была очень рада её увидеть. Надеюсь, процесс скоро закончится для неё хорошо. Бриттни — это лидер и сердце нашей команды, уникальная и интеллигентная баскетболистка. С её приходом у нас появились грандиозные результаты. Я при ней четыре раза стала чемпионкой Евролиги. Находиться с ней на площадке — одно удовольствие. Болельщики её обожают», — приводит «Спорт-Экспресс» слова капитана УГМК.

Тем временем в США продолжаются акции в поддержку соотечественницы. Так, на прошлой неделе футболистка Меган Рапино отправилась на приём в Белый дом в пиджаке, на лацкане которого были вышиты инициалы BG. Спортсменка получила из рук Джо Байдена Президентскую медаль свободы — высшую гражданскую награду в стране, а затем опубликовала в одной из соцсетей вопрос, адресованный главе государства.

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«Делаем ли мы всё необходимое и используем ли все возможные средства, чтобы вернуть её домой?» — написала Рапино.

Подобный вопрос поднял и Леброн Джеймс. «После всего, что случилось, может ли она чувствовать, что Америка прикрывает её спину? На её месте я бы задумался: а хочу ли я вообще возвращаться в Америку?» — заявил баскетболист в шоу The Shop.

Не забывают о коллеге и в Женской национальной баскетбольной ассоциации. Так, участницы недавнего Матча звёзд провели вторую половину встречи в футболках с фамилией и игровым номером Грайнер. А между тем руководство лиги негласно запретило игрокам заключать контракты с российскими клубами. Это подтвердил генеральный менеджер «Ники» Олег Храмкин.

«Это правда. Их поставили перед выбором: WNBA или Россия. Так что многих топовых легионеров, которые играли в премьер-лиге, мы больше не увидим», — заявил он.

При этом представители дипмиссии США признают, что к американской спортсменке в России относятся с должным уважением.

«В ходе слушаний стало ясно, что как в Соединённых Штатах, так и здесь, в России, где мисс Грайнер семь лет играет в баскетбол в российском клубе, она пользуется огромным уважением и признанием не только за свои профессиональные достижения, но и за характер и порядочность», — отметила замглавы американского посольства в Москве Элизабет Руд.

Следующее заседание суда по делу Грайнер назначено на 26 июля, в этот день должен состояться допрос самой баскетболистки.