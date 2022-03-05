Наркотики в вещах и заключение под стражу: что известно о задержании в Шереметьеве американской баскетболистки

Федеральная таможенная служба России сообщила о задержании в аэропорту Шереметьево двукратной олимпийской чемпионки в составе сборной США за контрабанду наркотических средств. Имя спортсменки в пресс-службе ведомства не назвали, но речь, по всей видимости, идёт о баскетболистке УГМК Бриттни Грайнер. Сообщается, что американка помещена под стражу и сейчас в отношении неё проводятся следственные действия. По указанной статье УК РФ спортсменке грозит тюремное заключение на срок до десяти лет.

«Просканировав сумку, таможенники обратили внимание на вейпы»

В субботу, 5 марта, в российском женском баскетболе разразился крупный скандал. Стало известно о возможном задержании одной из главных звёзд первенства страны Бриттни Грайнер. Двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США с 2015 года совмещала выступления за «Финикс Меркури» в женской НБА и за екатеринбургский УГМК.

Однако теперь карьера спортсменки может оказаться под угрозой. Стало известно, что ещё в феврале она, предположительно, была задержана после прилёта в аэропорт Шереметьево из Нью-Йорка из-за обнаруженных у неё наркотиков. Данные о задержании титулованной спортсменки, не называя её имени и фамилии, подтвердили в Федеральной таможенной службе. В пресс-службе ведомства также опубликовали видео инцидента в своём Telegram-канале.

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На записи видно, как высокая темнокожая женщина с косичками на голове кладёт сумку на ленту сканера в аэропорту. Другая камера фиксирует сотрудников ФТС, внимательно изучающих какие-то свёртки и ёмкости. Затем следует более тщательный осмотр личных вещей. Заканчивается видео тем, что подозреваемая подписывает некие документы.

В ФТС сообщили, что наркотики обнаружили в личных вещах женщины при прохождении через зелёный коридор. Найти запрещённые вещества помогла служебная собака, отреагировавшая на ручную кладь.

«Просканировав сумку, таможенники обратили внимание на вейпы. Эксперты установили, что в картриджах к ним содержится жидкость с гашишным маслом», — говорится в Telegram-канале ФТС.

В отношении гражданки США возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере). Данная статья предусматривает серьёзное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Отмечается, что в отношении американки проводятся следственные действия. В качестве меры пресечения ей было избрано заключение под стражу. В ФТС не назвали имя задержанной, но перечисление регалий фактически раскрыло её личность.

А в пресс-службе Шереметьевской таможни добавили, что она также является профессиональной баскетболисткой и выступает в WNBA. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, задержанной действительно является Грайнер.

В текущем сезоне женского чемпионата России Бриттни провела всего четыре матча за УГМК. В январе она трижды выходила на паркет и помогла своей команде одержать уверенные победы над «Самарой», «Динамо» и «Спартой энд К».

С тех пор российские болельщики американку не видели. Попытки RT выяснить у представителей клуба, что в настоящий момент происходит со звездой, не увенчались успехом. А последний пост в Instagram она выложила ещё 6 февраля. Тогда спортсменка поделилась с подписчиками фото команды «Финикс Меркури».

«Все говорят мне о гомофобии, но я её в России не ощущаю»

31-летняя центровая является одной из самых известных баскетболисток планеты. В 2013-м она была выбрана «Финикс» на драфте WNBA под первым номером, а уже в следующем году отпраздновала чемпионство вместе с «Меркури».

Регалии Грайнер можно перечислять долго. Она регулярно вызывалась на Матчи всех звёзд, в 2014-м и 2015-м признавалась лучшим оборонительным игроком лиги, а 2017-м и 2019-м становилась самой результативной баскетболисткой.

Отлично складывались дела уроженки Хьюстона и на международном уровне. Впервые её пригласили в сборную США ещё в 2011-м, когда она выступала на студенческом уровне. Талантливая центровая даже могла поехать на Олимпийские игры в Лондоне, но отказалась по семейным обстоятельствам.

Зато в Рио-де-Жанейро и Токио американка была одним из лидеров команды и помогла звёздно-полосатым дважды занять первое место. Также с ней в составе США выиграли два первенства планеты — в Турции-2014 и Испании-2018.

В 2015-м Грайнер подписала контракт с УГМК и приехала в Россию. Екатеринбургские болельщики быстро полюбили её за самоотверженную игру и невероятные блокшоты. Рост 206 см позволял ей уверенно накрывать даже самые непростые броски соперниц.

Не осталась без титулов Бриттни и здесь. В 2016-м и 2017-м она дважды стала чемпионкой страны, а также завоевала бронзу Евролиги. При этом во всех сезонах национального первенства американка не опускалась ниже планки в 15 очков в среднем за матч и дважды преодолевала отметку в 20 баллов (не считая текущего сезона).

Немалое обсуждение вызвала и личная жизнь спортсменки. Дело в том, что она не скрывала своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Каминг-аут она совершила ещё в 2013-м, до начала выступлений в WNBA. Баскетболистка не стесняется выкладывать в социальных сетях совместные фото с супругой.

«Все говорят мне о гомофобии, но я её в России не ощущаю. Здесь я чувствую себя хорошо. В прошлом году, когда приезжала моя жена, мы не целовались прямо посреди улицы, например. Мы не делаем этого и дома, в США. И я не хочу видеть никого, кто бы делал это посреди улицы. Но мы, конечно, вместе с женой ходили в местные клубы», — рассказывала Грайнер в интервью порталу E1 в 2019 году.

Также она признавалась в любви к России и отмечала, что после окончания карьеры обязательно собирается вернуться в Екатеринбург.

«Я чувствую себя в большей безопасности, когда выхожу на улицу здесь, чем в США. Может быть, потому, что не знаю, что происходит вокруг. Я не смотрю новости, поскольку не знаю русский. Думаю, если ты не знаешь, то чувствуешь себя более защищённым. В Хьюстоне, где мы живём, по новостям ежедневно слышим о трёх-четырёх убийствах, автокатастрофах, стрельбе, грабежах», — говорила баскетболистка.