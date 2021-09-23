Наркотики в кроссовке: что известно о предполагаемом задержании в Петербурге российского бегуна — информатора WADA

Многократный чемпион России в беге на короткие дистанции Александр Хютте предположительно был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в хранении наркотиков. По информации СМИ, полиция обнаружила у него 1,8 г мефедрона, а во время допроса экс-спортсмен признался в приобретении и употреблении вещества, после чего был отпущен под подписку о невыезде.

Четырёхкратный чемпион России в беге на короткие дистанции и победитель командного первенства Европы по лёгкой атлетике Александр Хютте, который четыре года назад был дисквалификацирован за употребление допинга, предположительно был задержан 21 сентября в Приморском районе Санкт-Петербурга по подозрению в хранении наркотиков. Информация об этом стала известна 23 сентября.

По данным РЕН ТВ, сотрудники полиции остановили 32-летнего экс-спортсмена в неадекватном состоянии для проверки документов. Отмечается, что он якобы не мог чётко выговаривать слова, а реакция его зрачков указывала на признаки наркотического опьянения.

СМИ сообщают, что Александра доставили в отдел для дальнейших разбирательств. Там во время досмотра у него был обнаружен пакет с порошком, ориентировочно мефедроном, который он прятал в кроссовке.

Уточняется, что количество запрещённого порошка составляло 1,8 г. Теперь спринтеру может грозить лишение свободы до трёх лет по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Позднее задержанный, по информации СМИ, признался в употреблении наркотических веществ, хотя и подчеркнул, что делает это не систематически. По его словам, содержимое пакетика он приобрёл у человека по имени Ярослав через Telegram, а тот ему выслал местонахождение товара. Как сообщает «Фонтанка», Хютте отказался проходить медицинское освидетельствование, после чего был отпущен под подписку о невыезде. Предварительно, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Впрочем, вероятность того, что экс-спортсмен окажется в тюрьме, не слишком велика. По словам юриста Андрея Князева, за хранение наркотиков в зависимости от количества вещества предусматривается от трёх до пяти лет заключения, но не исключено, что наказание для легкоатлета будет условным, так как он попался полиции впервые и сознался в употреблении.

Родители бывшего спортсмена были шокированы произошедшим. По признанию матери задержанного, четырёхкратный чемпион страны любил выпивать, из-за чего родные переживали, но не предполагали, насколько далеко он может зайти.

«До сих пор не можем прийти в себя. Он порвал со спортом в 2014 году. Потом всё. Хотя выступать на любительском уровне его приглашали даже сейчас... Мы сами даже ходили, водили его проверить на наркотики, мало ли что. Нам сказали, он чистый. Это просто жуть. Мы сегодня не спали всю ночь, с Сашей беседовали. Но он ведь многого родителям не скажет», — объяснила мама Хютте.

Задержание спринтера стало неожиданным и для экс-главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентина Балахничёва, который был очень расстроен случившимся.

«У меня было другое мнение о Хютте... Конечно, если всё подтвердится, то его нужно пожизненно отстранить от спорта! В данном случае он влияет не только на себя, но и на тех, кому он предлагал данные вещества. Это большой фактор ответственности», — цитирует Балахничёва «Спорт-Экспресс».

Пресс-атташе ВФЛА Алла Глущенко заявила, что после дисквалификации спортсмена он был исключён из списков национальной команды, а о дальнейшей его судьбе организации неизвестно.

«Он взрослый человек и должен сам отвечать за свои поступки. Если он совершил преступление, то должен понести за это наказание, предусмотренное нашим законодательством. ВФЛА по-прежнему придерживается принципа нулевой терпимости к допингу и нарушение антидопинговых правил считает абсолютно неприемлемым ни в какой степени вне зависимости от регалий и заслуг», — приводит слова Глущенко Газета.ru.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв, в свою очередь, подчеркнул, что спортсмены должны быть примерами для общества, а по истории карьеры Хютте можно вполне снимать фильмы с плохим концом.

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«Начал с допинга, потом наркотики. Дорожка закончилась. К счастью, это единичные случаи. 99,9% наших атлетов никогда в жизни не употребляли запрещённые препараты и не планируют это делать. Надо позитивно смотреть на всю эту историю со спортсменами и не ставить Александра в один ряд с ними. Повторюсь, я за ужесточение наказания всего того, что связано с незаконным оборотом наркотиков», — заявил Свищёв.

Это не первый скандал с участием победителя командного чемпионата Европы, в котором замешаны какие-либо запрещённые вещества. С 2015 по 2019 год он отбывал дисквалификацию за допинг и уклонение от допинг-тестирования. При этом в апреле 2017-го Хютте стал информатором Международной легкоатлетической федерации (World Athletics).

Тогда в сети появились снимки переписки с менеджером организации по борьбе с допингом Томасом Капдевилем, в которых он указывал на то, что в его положительной пробе виновата тренер Зухра Верещагина, а также пытался уличить в применении допинга и наркотиков своих партнёров по национальной команде. Причём сам Хютте подтвердил факт переписки, хотя и говорил, что в ней некоторые детали поданы в ином свете. Однако это никак не помогло спринтеру, а Спортивный арбитражный суд (CAS) в том же году подтвердил его отстранение.