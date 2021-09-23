Балахничёв считает, что Хютте нужно пожизненно отстранить от спорта

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Бывший глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв прокомментировал задержание Александра Хютте за запрещённые вещества.
Балахничёв считает, что Хютте нужно пожизненно отстранить от спорта
  • © Михаил Мокрушин
  • РИА Новости

«У меня было другое мнение о Хютте. Я очень расстроен. Конечно, если всё подтвердится, то спортсмена нужно пожизненно отстранить от спорта!» — цитирует Балахничёва «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что для него такая новость стала неожиданностью.

На российского легкоатлета Александра Хютте завели уголовное дело, поймав с запрещёнными веществами.

Ранее родители легкоатлета Хютте прокомментировали инцидент.

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