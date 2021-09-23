Родители легкоатлета Хютте в шоке от задержания сына

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Родители российского легкоатлета Александра Хютте прокомментировали задержание сына за запрещённые вещества.
Родители легкоатлета Хютте в шоке от задержания сына
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

«Это шок для нас. То, что он любил выпить, это было, хоть мы и переживали. Но теперь до сих пор не можем прийти в себя. Он закончил со спортом в 2014 году. Посидеть, выпить любит. Выступить как любителя его приглашали даже сейчас», — цитирует родительницу РЕН ТВ.

Она также добавила, что Александра проверяли на запрещённые препараты, но анализы оказались чистыми.

Хютте — четырёхкратный чемпион России в беге на короткие дистанции.

Ранее в отношении Хютте возбудили уголовное дело.

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