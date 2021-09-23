В ВФЛА высказались о задержании Хютте за запрещённые вещества
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- РИА Новости
«С момента начала дисквалификации он был исключен из всех списков национальной команды. Чем дальше занимался спортсмен, мы не знаем», — цитирует Глущенко «Газета.Ru».
Она также добавила, что Хютте — взрослый человек и должен нести ответственность за свои поступки. Глущенко обозначила позицию ВФЛА к запрещённым препаратам.
«ВФЛА по-прежнему придерживается принципа нулевой терпимости к допингу и нарушение антидопинговых правил считает абсолютно неприемлемым ни в какой степени вне зависимости от регалий и заслуг», — добавила Глущенко.
Хютте — четырёхкратный чемпион России в беге на короткие дистанции.
На Хютте завели уголовное дело, поймав с запрещёнными препаратами.
Ранее родители легкоатлета прокомментировали задержание сына.