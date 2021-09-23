В ВФЛА высказались о задержании Хютте за запрещённые вещества

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Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко прокомментировала задержание Александра Хютте за запрещённые вещества.
В ВФЛА высказались о задержании Хютте за запрещённые вещества
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«С момента начала дисквалификации он был исключен из всех списков национальной команды. Чем дальше занимался спортсмен, мы не знаем», — цитирует Глущенко «Газета.Ru».

Она также добавила, что Хютте — взрослый человек и должен нести ответственность за свои поступки. Глущенко обозначила позицию ВФЛА к запрещённым препаратам.

«ВФЛА по-прежнему придерживается принципа нулевой терпимости к допингу и нарушение антидопинговых правил считает абсолютно неприемлемым ни в какой степени вне зависимости от регалий и заслуг», — добавила Глущенко.

Хютте — четырёхкратный чемпион России в беге на короткие дистанции.

На Хютте завели уголовное дело, поймав с запрещёнными препаратами.

Ранее родители легкоатлета прокомментировали задержание сына.

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