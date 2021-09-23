В ВФЛА высказались о задержании Хютте за запрещённые вещества

Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко прокомментировала задержание Александра Хютте за запрещённые вещества.

«С момента начала дисквалификации он был исключен из всех списков национальной команды. Чем дальше занимался спортсмен, мы не знаем», — цитирует Глущенко «Газета.Ru».

Она также добавила, что Хютте — взрослый человек и должен нести ответственность за свои поступки. Глущенко обозначила позицию ВФЛА к запрещённым препаратам.

«ВФЛА по-прежнему придерживается принципа нулевой терпимости к допингу и нарушение антидопинговых правил считает абсолютно неприемлемым ни в какой степени вне зависимости от регалий и заслуг», — добавила Глущенко.

Хютте — четырёхкратный чемпион России в беге на короткие дистанции.

На Хютте завели уголовное дело, поймав с запрещёнными препаратами.

Ранее родители легкоатлета прокомментировали задержание сына.