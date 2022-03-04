Sport24: баскетболисту и тренеру «Пармы» поступили угрозы из Литвы

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Разыгрывающий Адас Юшкявичюс и ассистент главного тренера Гинтарас Каджюлис вынуждены покинуть баскетбольный клуб «Парма» из-за поступивших угроз из Литвы.
Sport24: баскетболисту и тренеру «Пармы» поступили угрозы из Литвы
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Как сообщает Sport24 со ссылкой на свой источник в пермском клубе, Юшкявичюсу и Каджюлису на родине пригрозили аннулированием паспортов. При этом оба хотели продолжить работу в «Парме» и не планировали уезжать из России, но теперь им придётся покинуть страну.

Напомним, что из-за ситуации на Украине в конце февраля пост главного тренера пермского коллектива покинул Казис Максвитис. 

Ранее сообщалось, что исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (FIBA) приостановил рассмотрение заявки России на проведение чемпионата Европы 2025 года.

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