Sport24: баскетболисту и тренеру «Пармы» поступили угрозы из Литвы
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Как сообщает Sport24 со ссылкой на свой источник в пермском клубе, Юшкявичюсу и Каджюлису на родине пригрозили аннулированием паспортов. При этом оба хотели продолжить работу в «Парме» и не планировали уезжать из России, но теперь им придётся покинуть страну.
Напомним, что из-за ситуации на Украине в конце февраля пост главного тренера пермского коллектива покинул Казис Максвитис.
Ранее сообщалось, что исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (FIBA) приостановил рассмотрение заявки России на проведение чемпионата Европы 2025 года.