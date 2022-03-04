Sport24: баскетболисту и тренеру «Пармы» поступили угрозы из Литвы

Разыгрывающий Адас Юшкявичюс и ассистент главного тренера Гинтарас Каджюлис вынуждены покинуть баскетбольный клуб «Парма» из-за поступивших угроз из Литвы.

Как сообщает Sport24 со ссылкой на свой источник в пермском клубе, Юшкявичюсу и Каджюлису на родине пригрозили аннулированием паспортов. При этом оба хотели продолжить работу в «Парме» и не планировали уезжать из России, но теперь им придётся покинуть страну.

Напомним, что из-за ситуации на Украине в конце февраля пост главного тренера пермского коллектива покинул Казис Максвитис.

Ранее сообщалось, что исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (FIBA) приостановил рассмотрение заявки России на проведение чемпионата Европы 2025 года.