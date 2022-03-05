Все легионеры и иностранные тренеры покинули баскетбольную «Парму»

В сложившихся обстоятельствах приняли решение покинуть БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» игроки А.Юшкявичюс, Э.Жукаускас, М.Мейерис, А.Параховский, Д.Хилл, М.Понитка, а также тренеры Г.Каджюлис и Р.Вилимас.



Мы благодарим всех за выступление за нашу команду и желаем удачи! pic.twitter.com/MEtab1s65g