Все легионеры и иностранные тренеры покинули баскетбольную «Парму»
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Клуб покинули баскетболисты Адас Юшкявичюс, Эйгирдас Жукаускас, Марекс Мейерис, Артём Параховский, Джеремайя Хилл, Марцел Понитка, а также тренеры Гинтарас Каджюлис и Робертинас Вилимас, сообщает пресс-служба команды с Урала.
Накануне контракт с «Пармой» разорвал главный тренер Казис Максвитис.
«Парма» занимает в турнирной таблице Единой лиги ВТБ пятое место.
Ранее сообщалось, что Клуб Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» расстался с последними четырьмя иностранными игроками.
В сложившихся обстоятельствах приняли решение покинуть БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» игроки А.Юшкявичюс, Э.Жукаускас, М.Мейерис, А.Параховский, Д.Хилл, М.Понитка, а также тренеры Г.Каджюлис и Р.Вилимас.— BC PARMA-PARIMATCH (@parmabasket) March 5, 2022
Мы благодарим всех за выступление за нашу команду и желаем удачи! pic.twitter.com/MEtab1s65g