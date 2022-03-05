Все легионеры и иностранные тренеры покинули баскетбольную «Парму»

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Пермский баскетбольный клуб «Парма» сообщил, что все иностранные игроки и тренеры приняли решение уйти из команды.
Все легионеры и иностранные тренеры покинули баскетбольную «Парму»
  • globallookpress.com
  • © Eibner-Pressefoto/Thorsten Ochs

Клуб покинули баскетболисты Адас Юшкявичюс, Эйгирдас Жукаускас, Марекс Мейерис, Артём Параховский, Джеремайя Хилл, Марцел Понитка, а также тренеры Гинтарас Каджюлис и Робертинас Вилимас, сообщает пресс-служба команды с Урала.

Накануне контракт с «Пармой» разорвал главный тренер Казис Максвитис.

«Парма» занимает в турнирной таблице Единой лиги ВТБ пятое место.

Ранее сообщалось, что Клуб Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» расстался с последними четырьмя иностранными игроками.

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