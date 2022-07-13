Женская НБА запретила своим игрокам выступать в России
«Да, это правда. Их поставили перед выбором: WNBA или Россия. Так что многих топовых легионеров, которые играли в Премьер-лиге, мы больше не увидим», — цитирует Храмкина «Спорт-Экспресс».
По его словам, запрет связан с судебным процессом по делу двукратной олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер, которую в США считают политической заключенной.
Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.
В сезоне-2021/22 за российские клубы играли восемь баскетболисток из США.
Ранее сообщалось, что Грайнер признала вину в суде по делу о контрабанде наркотиков.