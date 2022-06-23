Баранова: месяцы изоляции серьёзно скажутся на физической форме Грайнер

Первый игрок из Европы в женской Национальной баскетбольной ассоциации россиянка Елена Баранова заявила, что спортивная карьера баскетболистки Бриттни Грайнер зависит от приговора.

«В баскетболе, помимо элементарных отжиманий или подтягиваний, нужна кардионагрузка, то есть большие расстояния. Также требуется работать над бросками. То есть Бриттни ждёт серьёзный спад. И её судьба зависит от приговора и дальнейшего развития событий, от дипломатических переговоров», — рассказала Баранова в интервью RT.

По её словам, если баскетболистка пробудет в заключении до года, то сможет восстановиться, только проявив характер.

«Если всё растянется на более длительный срок, то она не станет и пытаться вернуться в форму. Грайнер сейчас уже почти 32 года, а спустя два-три года исполнится 35 — это как раз тот возраст, когда игроки заканчивают профессиональную карьеру», — добавила Баранова.

Ранее адвокат Мария Ярмуш, специалист по гражданскому и международному праву, назвала оптимальный вариант развития событий для Бриттни Грайнер.