Баранова: месяцы изоляции серьёзно скажутся на физической форме Грайнер

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Первый игрок из Европы в женской Национальной баскетбольной ассоциации россиянка Елена Баранова заявила, что спортивная карьера баскетболистки Бриттни Грайнер зависит от приговора.
Баранова: месяцы изоляции серьёзно скажутся на физической форме Грайнер
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«В баскетболе, помимо элементарных отжиманий или подтягиваний, нужна кардионагрузка, то есть большие расстояния. Также требуется работать над бросками. То есть Бриттни ждёт серьёзный спад. И её судьба зависит от приговора и дальнейшего развития событий, от дипломатических переговоров», — рассказала Баранова в интервью RT.

По её словам, если баскетболистка пробудет в заключении до года, то сможет восстановиться, только проявив характер.

«Если всё растянется на более длительный срок, то она не станет и пытаться вернуться в форму. Грайнер сейчас уже почти 32 года, а спустя два-три года исполнится 35 — это как раз тот возраст, когда игроки заканчивают профессиональную карьеру», — добавила Баранова.

Ранее адвокат Мария Ярмуш, специалист по гражданскому и международному праву, назвала оптимальный вариант развития событий для Бриттни Грайнер.

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