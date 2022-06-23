Юрист Ярмуш считает, что Грайнер можно обменять на осуждённого в США россиянина

Адвокат Мария Ярмуш, специалист по гражданскому и международному праву, назвала оптимальный вариант развития событий для американской олимпийской чемпионки по баскетболу Бриттни Грайнер.

«Юридического понятия обмена человека на человека не существует, но при достижении договорённостей это возможно. У нас есть положительный пример: совсем недавно вернулся на родину Виктор Ярошенко. Чтобы процедура состоялась, обвиняемый должен получить приговор, а затем обратиться с ходатайством о помиловании к президенту», — заявила Ярмуш в беседе с RT.

По мнению эксперта, оптимальным вариантом развития событий для баскетболистки, учитывая тяжесть её вины, был бы обмен на россиянина, заключённого в тюрьме в США.

Ранее Ярмуш рассказала, от чего зависит срок наказания Грайнер.