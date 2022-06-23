«Пятно на репутации»: чем американской баскетболистке Грайнер грозит процесс о контрабанде наркотиков

Предварительные слушания по уголовному делу американки Бриттни Грайнер, арестованной за ввоз в Россию наркотических веществ, начнутся 27 июня. Спортсменке грозит до десяти лет лишения свободы. По мнению юриста Марии Ярмуш, оптимальным выходом из ситуации было бы соглашение между Москвой и Вашингтоном об обмене двукратной олимпийской чемпионки на россиянина, отбывающего заключение в США, однако для этого сначала должен быть вынесен приговор в отношении Грайнер. В свою очередь, бывшая баскетболистка Елена Баранова уверена, что продолжительное пребывание в заключении поставит крест на дальнейшей карьере спортсменки.

В понедельник, 27 июня, в Химкинском суде состоятся предварительные слушания по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер, обвиняемой в контрабанде наркотических веществ. Расследование инцидента продолжалось более четырёх месяцев, и с февраля спортсменка, задержанная в аэропорту Шереметьево, находится в одном из подмосковных СИЗО.

В отношении двукратной олимпийской чемпионки возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ и ч. 1 ст. 228 УК РФ, ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Как считает специалист по гражданскому и международному праву адвокат Мария Ярмуш, факт нарушения закона налицо: девушку остановили по прибытии в Россию, у неё изъяли запрещённые к провозу вещества, которые прошли необходимую экспертизу. Как сообщала в марте пресс-служба Федеральной таможенной службы, американка пыталась ввезти в страну картриджи для вейпа с гашишным маслом.

Также по теме Наркотики в вещах и заключение под стражу: что известно о задержании в Шереметьеве американской баскетболистки Федеральная таможенная служба России сообщила о задержании в аэропорту Шереметьево двукратной олимпийской чемпионки в составе сборной...

«Срок её наказания зависит от того, есть ли в деле какие-то смягчающие обстоятельства. Или, возможно, спортсменка пойдёт на упрощённый порядок рассмотрения, то есть полностью согласится с предъявленным обвинением. Насколько я знаю, она не отрицает факт ввоза, а лишь указывает на то, что в США эти вещества разрешены, и пытается объяснить, что не знала об их запрете в России», — рассказала Ярмуш в комментарии RT.

По мнению эксперта, оптимальным вариантом развития событий для баскетболистки был бы обмен на россиянина, заключённого в тюрьме США. В частности, в прессе циркулирует информация о переговорах по поводу возможного возвращения на родину Виктора Бута. Чтобы подобный обмен состоялся, необходимо, во-первых, заключить соответствующее дипломатическое соглашение, а во-вторых, довести до логического завершения дело американки — то есть вынести приговор.

«Юридического понятия обмена человека на человека не существует, но при достижении договорённостей это возможно. У нас есть положительный пример: совсем недавно вернулся на родину Константин Ярошенко. Чтобы процедура состоялась, обвиняемый должен получить приговор, а затем обратиться с ходатайством о помиловании к президенту», — отметила Ярмуш.

Грайнер — знаковая фигура в американском баскетболе. В составе сборной США она по два раза побеждала на Олимпиадах и чемпионатах мира, а в женской НБА центровая «Финикса» — одна из ярчайших звёзд, обладательница множества индивидуальных наград. В 2015 году она подписала контракт с екатеринбургским УГМК, за который играла во время перерывов в американском чемпионате. Именно поэтому в феврале спортсменка в очередной раз прилетела в Россию.

Бриттни достаточно спокойно, даже в каком-то смысле философски, восприняла ситуацию, в которой оказалась. Как сообщала в марте правозащитница Екатерина Калугина, американка много читает — она попросила книги Достоевского и биографию участников группы Rolling Stones. Кроме того, девушка может отправлять электронные письма родным и друзьям, и, по словам форварда «Лос-Анджелеса» Аманды Зауй Би, в своих посланиях она даже шутит и демонстрирует весьма позитивный настрой. А едва ли не единственной объективной проблемой пребывания баскетболистки в СИЗО оказался её рост: спортсменка просто не помещается на кровати.

Безусловно, месяцы изоляции не могут не сказаться на её физической форме. Так, по мнению олимпийской чемпионки 1992 года Елены Барановой, в камере практически невозможно заниматься необходимыми упражнениями. И если заключение растянется более чем на год, то это, скорее всего, будет означать завершение карьеры американки.

«В баскетболе, помимо элементарных отжиманий или подтягиваний, нужна кардионагрузка, то есть большие расстояния. Также требуется работать над бросками. То есть Бриттни ждёт серьёзный спад. И её судьба зависит от приговора и дальнейшего развития событий, от дипломатических переговоров», — рассказала Баранова.

«Если она пробудет в заключении до года, тогда, скорее всего, сумеет восстановиться. Нужно будет только проявить характер. А если всё растянется на более длительный срок, то она не станет и пытаться вернуться в форму. Грайнер сейчас уже почти 32 года, а спустя два-три года исполнится 35 — это как раз тот возраст, когда игроки заканчивают профессиональную карьеру», — добавила она.

Чемпионка Европы 2003 года и генеральный директор баскетбольного клуба «Спарта&К» Анна Архипова-фон Калманович также считает, что возвращение центровой на площадку возможно, если перерыв не будет слишком длительным.

«В спорте бывают и травмы, и операции. Порой люди восстанавливаются по полтора года и возвращаются к карьере. Надеюсь, что у неё всё наладится, когда она будет в другом статусе. По-человечески мне её очень жалко», — сказала чемпионка Европы.

При этом ни одну из собеседниц RT не удивила сама по себе история с контрабандой наркотиков американкой. Так, по словам Архиповой-фон Калманович, по поводу спортсменок из США всегда «ходили всякие слухи», хотя сама она никогда не видела подтверждений того, что они употребляют нечто нелегальное. А Баранова припомнила, что во времена её выступления в женской НБА игроков порой ловили на запрещёнке.

«В лиге проводилось тестирование: говорили, что проверяют на допинг, но искали в том числе следы наркотических или психотропных веществ. И бывало, что девушки после каких-то вечеринок попадались. Не буду называть фамилии, но их карьеры заканчивались, потому что спортсмены-наркоманы никому не нужны. Это в первую очередь риск смерти на площадке, ведь неизвестно, как организм отреагирует. К тому же лига тогда пропагандировала здоровый образ жизни, старалась оказывать положительное влияние на молодёжь, поэтому наркотики в эту картину никак не вписывались», — рассказала единственная российская участница Матча всех звёзд WNBA.

Она также отметила, что Грайнер дискредитировала себя как баскетболистка и олимпийская чемпионка.

«В моём понимании наркотики и спорт несовместимы в принципе. Это в любом случае пятно на репутации», — сказала Баранова.

Также по теме Дело о вымогательстве: что известно о задержании бойца ММА Магомедова Следственный комитет России сообщил о задержании двух мужчин по делу о вымогательстве. По данным СМИ, один из них — боец ММА Асхаб...

Между тем в США развернулась масштабная акция в поддержку центровой «Финикса». В Нью-Йорке проходят демонстрации с требованиями освободить девушку и вернуть её на родину, а на популярной платформе гражданских инициатив соответствующая петиция собрала уже более 260 тыс. голосов.

Свою солидарность Бриттни выразили профсоюз женской НБА, команда «Бостон Селтикс», Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кайри Ирвинг, Демаркус Казинс, а также автогонщик Льюис Хэмилтон. При этом их обращения направлены не к российским властям, а к американским. Цель акции — достучаться до президента Джо Байдена.

Но пока сторонники Грайнер не слишком довольны прогрессом в этом деле. Так, её жена Шерель на днях весьма резко высказалась в адрес правительства США, так как по их вине не состоялся телефонный разговор между супругами: как выяснилось, отдел американского посольства, который был ответственен за переадресацию звонка, был закрыт в субботу.

В Госдепартаменте США назвали задержание Бриттни «незаконным» и создали для её освобождения межведомственную группу под руководством спецпредставителя президента по делам заложников Роджера Карстенса. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, категорически отказался считать предложенную формулировку корректной.

«Почему мы должны называть её заложником? Есть целый ряд стран, в которые вы не можете въехать с наркотиками. Это преследуется и по российским законам. Россия не единственная страна в мире, которая имеет строгое законодательство в этом смысле», — отметил представитель Кремля.

По словам Марии Ярмуш, в Соединённых Штатах постоянно используют в отношении России риторику, которая не имеет под собой юридических оснований.

«Просто нагнетают ситуацию и отрицают очевидные факты. Вероятно, они полагают, раз у них можно использовать данные вещества, то и другие страны должны придерживаться аналогичной точки зрения. Но у других суверенных государств своё законодательство, свои запреты, связанные с культурой и ситуацией в стране. Если это деяние прописано как статья в уголовном кодексе, то задержание абсолютно законное и обоснованное», — подчеркнула адвокат.

Как считает Баранова, акции поддержки в США никак не повлияют на рассмотрение дела в России. При этом она предложила проводить для легионеров короткие курсы погружения в законодательство страны, в которую они приезжают, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

«Бриттни, конечно, жаль, но не думаю, что её отпустят и пожалеют только потому, что она знаменитая спортсменка и чемпионка. Закон суров, но это закон. И нужно всех легионеров, которые приезжают в страну, просвещать. Не только в России — в любом государстве было бы полезно проводить ликбез о том, что можно, а что нельзя. В разных странах разные подходы, поэтому надо быть очень осторожными, а уж в том, что касается наркотиков, — особенно», — заключила экс-капитан национальной сборной.