Стала известна дата слушания по делу задержанной за наркотики в России американки Грайнер

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Химкинский суд Московской области проведёт предварительное слушание по делу американской олимпийской чемпионки по баскетболу Бриттни Грайнер 27 июня.
Стала известна дата слушания по делу задержанной за наркотики в России американки Грайнер
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«Предварительные слушания по уголовному делу в отношении Грайнер назначены на 27 июня в 14:00», — приводит слова представителя суда ТАСС.

Напомним, что спортсменка была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы — картриджи для электронной нагревательной системы с маслом каннабиса.

Грайнер является двукратной олимпийской чемпионкой.

Ранее Шерель Грайнер, жена Бриттни, рассказала о несостоявшемся звонке между ними.

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