Жена Грайнер заявила, что потеряла доверие к правительству США после срыва звонка

Шерель Грайнер, жена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая арестована в России, рассказала о несостоявшемся звонке между ними.

«Я считаю это неприемлемым, и сейчас у меня нет доверия к нашему правительству. Если я не могу доверять вам, что смогу перезвонить в субботу в нерабочее время, как я могу быть уверена, что вы ведёте переговоры от имени моей жены, чтобы вернуть её домой?» — приводит слова Шерель Associated Press.

Пара не разговаривала между собой на протяжении четырёх месяцев после ареста Бриттни в России.

В субботу между ними должен был состояться телефонный разговор. Отмечается, что Шерель пыталась дозвониться 11 раз в течение нескольких часов на номер, который ей дали в посольстве США в Москве, и потом звонок должны были переадресовать в Финикс. Однако разговор так и не состоялся из-за того, что отдел американского посольства был закрыт в субботу.

Шерель отметила, что предупреждала о звонке за две недели. Позже в правительстве США извинились перед ней.

Напомним, что спортсменка была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы — картриджи для электронной нагревательной системы с маслом каннабиса.

Грайнер является двукратной олимпийской чемпионкой.

Ранее семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон из Великобритании потребовал вернуть на родину задержанную в России Грайнер.