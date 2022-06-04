Хэмилтон призвал вернуть в США пойманную с наркотиками в России баскетболистку Грайнер

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Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон из Великобритании потребовал вернуть на родину задержанную в России за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
Хэмилтон призвал вернуть в США пойманную с наркотиками в России баскетболистку Грайнер
  • AP
  • © Daniel Cole

«Более 100 дней прошло. Мы должны вернуть её домой», — написал Хэмилтон в социальных сетях.

В Государственном департаменте США заявили, что Грайнер была неправомерно задержана в России.

Напомним, что спортсменка была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы — картриджи для электронной нагревательной системы с маслом каннабиса.

Грайнер является двукратной олимпийской чемпионкой. 

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что на данный момент отсутствуют какие-либо основания говорить о готовности обмена задержанной в России американки Грайнер на заключённого в США Виктора Бута.

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