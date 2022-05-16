Рябков: пока нет никаких оснований, чтобы говорить о возможности обмена Грайнер на Бута

На данный момент отсутствуют какие-либо основания говорить о готовности обмена задержанной в России американки Бриттни Грайнер на заключённого в США Виктора Бута. Об этом сообщил журналистам замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Мы видели так же, как и администрация США, сообщения, которые в последние дни появлялись в связи с прошедшим судебным слушанием по её делу. Я меньше всего хотел бы комментировать происходящее, потому что без завершения судебных процедур в принципе говорить о чём бы то ни было просто неправильно, ошибочно и оснований для этого нет никаких», — цитирует замминистра РИА Новости.

27 апреля стало известно, что Россия и США провели обмен Тревора Рида на Константина Ярошенко.

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что в России продолжат борьбу за освобождение и возвращение на родину Виктора Бута, рассматриваются разные формы, включая обмен.