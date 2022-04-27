Россия и США провели обмен Тревора Рида на Константина Ярошенко
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«В результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен ранее осуждённого в Российской Федерации гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорён к 20 годам лишения свободы», — сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Посольство России в США в декабре прошлого года ответило на призыв официального представителя Госдепартамента Неда Прайса освободить американцев.
Дипломаты сопроводили публикацию хештегами с требованием освободить Константина Ярошенко, Романа Селезнёва и Виктора Бута, находящихся в тюрьмах США.