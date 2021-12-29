Посольство России ответило на призыв Госдепа освободить американцев Уилана и Рида
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Дипломаты сопроводили публикацию хештегами с требованием освободить Константина Ярошенко, Романа Селезнёва и Виктора Бута, находящихся в тюрьмах США.
«Позвольте напомнить пресс-секретарю Госдепартамента о том, что, в отличие от россиян, которых США зачастую задерживают и осуждают по надуманным предлогам, Уилан и Рид были арестованы при совершении серьёзных преступлений», — отметили в российском диппредставительстве.
В июне комитет по иностранным делам сената Соединённых Штатов одобрил резолюции с призывом освободить осуждённых в России граждан США Тревора Рида и Пола Уилана.
Рид осуждён в России за нападение на полицейского. Уилан приговорён к сроку за шпионаж.
Подробнее — в материале RT.