Посольство России ответило на призыв Госдепа освободить американцев Уилана и Рида

Посольство России в США ответило на призыв официального представителя Госдепартамента Неда Прайса освободить американцев Пола Уилана и Тревора Рида.

Дипломаты сопроводили публикацию хештегами с требованием освободить Константина Ярошенко, Романа Селезнёва и Виктора Бута, находящихся в тюрьмах США.

«Позвольте напомнить пресс-секретарю Госдепартамента о том, что, в отличие от россиян, которых США зачастую задерживают и осуждают по надуманным предлогам, Уилан и Рид были арестованы при совершении серьёзных преступлений», — отметили в российском диппредставительстве.

В июне комитет по иностранным делам сената Соединённых Штатов одобрил резолюции с призывом освободить осуждённых в России граждан США Тревора Рида и Пола Уилана.

Рид осуждён в России за нападение на полицейского. Уилан приговорён к сроку за шпионаж.

Подробнее — в материале RT.