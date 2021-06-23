В США призвали освободить заключённых в России Уилана и Рида

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Комитет по иностранным делам сената Соединённых Штатов одобрил резолюции с призывом освободить осуждённых в России граждан США Тревора Рида и Пола Уилана.

«Комитет сената по иностранным делам ... одобрил две резолюции, призывающие к освобождению Тревора Рида и Пола Уилана», — сообщается в Twitter-аккаунте комитета.

Отмечается, что американский лидер Джо Байден сообщал о том, что правительство США будет продолжать борьбу за их свободу.

Ранее экс-посол США в России Майкл Макфол выразил мнение, что Тревора Рида, осуждённого в России за нападение на полицейского, и Пола Уилана, приговорённого к заключению за шпионаж, нужно освободить перед проведением переговоров президентов двух стран.

Ранее в материале RT сообщалось, за какие преступления сидят в российских тюрьмах американцы.

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