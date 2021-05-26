Макфол прокомментировал предстоящую встречу Путина и Байдена

Экс-посол США в России Майкл Макфол, комментируя предстоящую встречу российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена, выразил мнение, что Тревора Рида, осуждённого в России за нападение на полицейского, и Пола Уилана, приговорённого к заключению за шпионаж, нужно освободить перед проведением переговоров президентов двух стран.

«Если бы Путин хотел стабильных, предсказуемых, нормализующихся отношений с США, он мог бы освободить несправедливо попавших в заключение американцев Рида и Уилана до встречи с Байденом в следующем месяце», — написал Макфол в Twitter.

Американский студент Тревор Рид был приговорён в июле 2020 года к девяти годам лишения свободы за драку с полицейскими.

Американец Пол Уилан в июне 2020 года был признан виновным в шпионаже против России и приговорён к 16 годам колонии строгого режима.

Встреча Путина и Байдена должна пройти в Швейцарии 16 июня.