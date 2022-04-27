Слуцкий заявил, что в России продолжат борьбу за освобождение Виктора Бута

В России продолжат борьбу за освобождение и возвращение на родину Виктора Бута, рассматриваются разные формы, включая обмен, заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

«Мы будем продолжать бороться за освобождение и возвращение также и Виктора Бута на родину. Для этого возможны различные формы, в том числе путём обмена», — сказал он в комментарии РИА Новости.

В июне 2021 года мать Виктора Бута, который отбыл уже половину 25-летнего срока заключения в американской тюрьме, обратилась к президентам России и США Владимиру Путину и Джозефу Байдену с просьбой договориться о возвращении её сына на родину.

Ранее адвокат Бута Стив Зисс заявил о подготовке аргументов для его досрочного освобождения.