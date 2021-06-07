Мать Виктора Бута попросила Байдена и Путина вернуть сына на родину

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Раиса Бут, мать Виктора Бута, отбывшего половину 25-летнего срока заключения в американской тюрьме, обратилась к президентам России и США Владимиру Путину и Джозефу Байдену с просьбой договориться о возвращении её сына в Россию.
Мать Виктора Бута попросила Байдена и Путина вернуть сына на родину
  • Reuters

«Обращаюсь к вам с мольбой о возвращении сына на родину. Мне почти 85 лет, и если ему придётся быть в тюрьме США ещё половину срока, я, скорее всего, его не дождусь… Отправиться в Америку, чтобы навестить сына, я уже не могу по состоянию здоровья», — приводит РИА Новости слова из её письма.

Бут также попросила лидеров о христианском милосердии к семьям россиян, находящихся в тюрьмах США, и американцев, отбывающих наказание в России.

«Прошу вас как мать, которая ждёт сына уже много лет: договоритесь как-нибудь между собой, чтобы мой сын мог вернуться ко мне, пока я жива», — сказала она.

В октябре Бут, отбывающий срок в тюрьме США, в телефонном разговоре с российскими дипломатами сообщил, что обеспечен средствами защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.

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