Мать Виктора Бута попросила Байдена и Путина вернуть сына на родину
- Reuters
«Обращаюсь к вам с мольбой о возвращении сына на родину. Мне почти 85 лет, и если ему придётся быть в тюрьме США ещё половину срока, я, скорее всего, его не дождусь… Отправиться в Америку, чтобы навестить сына, я уже не могу по состоянию здоровья», — приводит РИА Новости слова из её письма.
Бут также попросила лидеров о христианском милосердии к семьям россиян, находящихся в тюрьмах США, и американцев, отбывающих наказание в России.
«Прошу вас как мать, которая ждёт сына уже много лет: договоритесь как-нибудь между собой, чтобы мой сын мог вернуться ко мне, пока я жива», — сказала она.
В октябре Бут, отбывающий срок в тюрьме США, в телефонном разговоре с российскими дипломатами сообщил, что обеспечен средствами защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.