Адвокат Бута рассказал о ходе работ по достижению досрочного освобождения россиянина

Короткая ссылка
Адвокат россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме, Стив Зисс заявил о подготовке аргументов для нескольких вариантов его досрочного освобождения россиянина.

«Мы продолжаем выстраивать аргументы, которые должны стать основанием для его освобождения, для каждого из возможных вариантов», — рассказал он в интервью РИА Новости.

Среди них: передача в Россию по конвенции о передаче заключённых, обмен заключёнными и сострадательное освобождение.

«Главное, чтобы его результатом стало освобождение Виктора и его возвращение домой», — добавил адвокат.

Ранее в пресс-службе российского посольства сообщали, что продолжат добиваться освобождения находящегося в тюрьме в США россиянина Виктора Бута.

В июне мать Виктора Бута, который отбыл уже половину от 25-летнего срока заключения в американской тюрьме, обратилась к президентам России и США Владимиру Путину и Джозефу Байдену с просьбой договориться о возвращении её сына в Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить