Адвокат Бута рассказал о ходе работ по достижению досрочного освобождения россиянина

Адвокат россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме, Стив Зисс заявил о подготовке аргументов для нескольких вариантов его досрочного освобождения россиянина.

«Мы продолжаем выстраивать аргументы, которые должны стать основанием для его освобождения, для каждого из возможных вариантов», — рассказал он в интервью РИА Новости.

Среди них: передача в Россию по конвенции о передаче заключённых, обмен заключёнными и сострадательное освобождение.

«Главное, чтобы его результатом стало освобождение Виктора и его возвращение домой», — добавил адвокат.

Ранее в пресс-службе российского посольства сообщали, что продолжат добиваться освобождения находящегося в тюрьме в США россиянина Виктора Бута.

В июне мать Виктора Бута, который отбыл уже половину от 25-летнего срока заключения в американской тюрьме, обратилась к президентам России и США Владимиру Путину и Джозефу Байдену с просьбой договориться о возвращении её сына в Россию.