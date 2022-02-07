Адвокат Бута рассказал о ходе работ по достижению досрочного освобождения россиянина
«Мы продолжаем выстраивать аргументы, которые должны стать основанием для его освобождения, для каждого из возможных вариантов», — рассказал он в интервью РИА Новости.
Среди них: передача в Россию по конвенции о передаче заключённых, обмен заключёнными и сострадательное освобождение.
«Главное, чтобы его результатом стало освобождение Виктора и его возвращение домой», — добавил адвокат.
Ранее в пресс-службе российского посольства сообщали, что продолжат добиваться освобождения находящегося в тюрьме в США россиянина Виктора Бута.
В июне мать Виктора Бута, который отбыл уже половину от 25-летнего срока заключения в американской тюрьме, обратилась к президентам России и США Владимиру Путину и Джозефу Байдену с просьбой договориться о возвращении её сына в Россию.