Дело о вымогательстве: что известно о задержании бойца ММА Магомедова

Следственный комитет России сообщил о задержании двух мужчин по делу о вымогательстве. По данным СМИ, один из них — боец ММА Асхаб Магомедов. Предположительно, он требовал у потерпевшего подростка более 500 тыс. рублей, угрожая физической расправой. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

В среду, 18 мая, Следственный комитет России сообщил о задержании двух мужчин по делу о вымогательстве денег у несовершеннолетнего. По данным СМИ, среди них оказался боец ММА Асхаб Магомедов. Как сообщается, на спортсмена заведено уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы. Прокуратура Москвы взяла это дело под свой контроль.

Задержание произошло в день рождения Магомедова — 18 мая ему исполняется 23 года. Сотрудники полиции нагрянули в «AZIMUT Отель Олимпик», где боец остановился вместе с близким другом, стримером Николаем Лебедевым, более известным под псевдонимом Некоглай.

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Как стало известно РЕН ТВ, история, которая послужила поводом для возбуждения дела, произошла ещё в октябре прошлого года. Пострадавший подросток занимался продажей одежды и обуви в интернете. На одно из его объявлений откликнулась подруга Магомедова, которая решила купить туфли люксового бренда. Однако после доставки товара девушка обнаружила, что это подделка. Она пожаловалась на произошедшее бойцу, и тот решил проучить обидчика.

Вместе с товарищем Магомедов стал запугивать несовершеннолетнего парня. Он потребовал выплатить более 500 тыс. рублей. Юноша рассказал о произошедшем матери, она написала заявление в полицию.

«Задержаны двое фигурантов 1989 и 1999 годов рождения. По месту их жительства проведены обыски», — сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По данным источника РИА Новости, рассмотрение вопроса об аресте Магомедова и его друга может состояться в четверг в Мещанском суде Москвы.

О подробностях задержания Магомедова также рассказал стример Некоглай, находившийся с ним в одном гостиничном номере в этот момент.

«Если коротко — лежу я спокойно в кровати, сплю. Ничего не предвещает беды. Как вдруг залетают два человека вооружённых: автоматы, пистолеты, светошумовые гранаты, гранатомёты. Ну реально, примерно так и было. Начинают кричать: «Руки за спину». Я сам только проснулся, ничего не понимаю, убираю одну за спину. Мне говорят: «Вторую руку за спину». Я сижу, мне по рёбрам. Как проснулся, думаю — доброе утро», — поведал блогер в своём Telegram-канале.

Он также заявил, что счёл происходящее розыгрышем.

«У Асхаба сегодня день рождения, я подумал: «Ничего себе, кто-то пранканул на день рождения», а это никакой не пранк», — заявил Лебедев.

Конфликт на парковке и смертельное ДТП

Это не первое появление имени Асхаба Магомедова в хронике происшествий. Накануне СМИ сообщили, что боец устроил потасовку с охранниками парковки возле Казанского вокзала. Инцидент произошёл ещё 25 апреля, но о нём стало известно почти месяц спустя. Сообщалось, что спортсмен проехал на территорию в объезд шлагбаума и сбил ограждение, а затем развязал конфликт с сотрудниками службы безопасности. Сам Асхаб отверг обвинения, сказав, что опаздывал на поезд и поставил машину на свободное место, случайно сбив при этом дорожный пластиковый конус. В ответ на это, по его словам, охрана парковки вызвала полицейских.

В отделении с ним провели беседу, составили протокол о мелком хулиганстве и отпустили. Однако после этого у Магомедова произошёл ещё один конфликт с охранниками, которые якобы не давали ему уехать и требовали денег.

«По камерам видно, что никаких драк не было. Я оттолкнул человека — да. Также они — охранников было шесть, а я один — душили меня и всё такое. Конфликт произошёл. После чего дали по рукам с охранником, и никаких претензий ни у меня, ни у сотрудника службы безопасности нет», — приводят слова бойца «Известия».

Помимо этого, в начале мая Магомедов попал в крупное ДТП в центре столицы. Он ехал в качестве пассажира вместе с блогером Некоглаем, и в их машину на огромной скорости врезался каршеринговый автомобиль KIA. Водитель второго авто, который был виновником аварии, погиб, а спортсмен с приятелем оказались в больнице.

«Пробита голова, вроде бы вывих плеча. Чувствую себя нормально, только рука сильно болит. В момент аварии сидел на переднем сиденье, удар был сильный, с правой стороны, но я этого не помню. Просто ехали, открываю глаза и начинаю задыхаться, сзади лежат без сознания», — рассказывал Магомедов после происшествия.

Ещё один громкий скандал был связан с видео, на котором Магомедов избивает сослуживца во время службы в армии. Сам боец называл показанную драку спаррингом и настаивал на том, что второй участник — его друг, с которым он продолжает поддерживать отношения. Однако инцидентом заинтересовались в Главном военном следственном управлении СК РФ и организовали проверку.

«Находясь на полигоне, Магомедов устроил показательный бой, в ходе которого нанёс множественные удары руками, одетыми в боксёрские перчатки, а также ногами, обутыми в спортивную обувь, в область головы и туловища потерпевшего, в том числе когда последний находился на земле и всячески пытался прикрывать лицо от ударов», — заявляли в СК.

Такими же громкими успехами в спорте боец похвастаться не может. За свою недолгую карьеру в поп-ММА он провёл всего три поединка в 2021 году. Один из них завершился вничью, в двух других Магомедов потерпел поражения. А после появления видео избиения сослуживца бойцовский промоушен Punch Club, с которым спортсмен ранее сотрудничал, пожизненно запретил ему принимать участие в своих турнирах.