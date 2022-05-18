На бойца ММА Магомедова завели дело о вымогательстве
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«Возбуждено уголовное дело о вымогательстве по факту обращения несовершеннолетнего, которому в октябре 2021 года под угрозой применения насилия и распространения сведений, позорящих последнего и его родственников в СМИ, были выдвинуты требования о передаче денежных средств в крупном размере», — цитирует РЕН ТВ представителя Следственного комитета.
Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Магомедов был задержан в номере гостиницы «AZIMUT Отель Олимпик Москва». В одной с ним комнате находился известный стример Некоглай.
Ранее стало известно, что ГСУ СК России по Москве сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении бойца ММА Максима Новосёлова.