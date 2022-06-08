Баскетболист Карри поддержал задержанную за наркотики в России американку Грайнер

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефан Карри высказался по поводу ситуации с задержанной в России по обвинению в контрабанде гашишного масла американской баскетболисткой «Финикс Меркури» Бриттни Грайнер.

«Прошло более 110 дней с тех пор, как её неправомерно задержали. Это прискорбная ситуация, это трагедия. Она должна быть дома. Она должна быть в безопасности. Ей нужно быть со своей семьёй», — приводит слова Карри ESPN.

Он заявил, что главная цель на сегодняшний день — возвращение американки на родину. По его словам, сейчас все должны приложить все усилия для этого.

Напомним, что спортсменка была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы — картриджи для электронной нагревательной системы с маслом каннабиса.

Грайнер является двукратной олимпийской чемпионкой.

Ранее сообщалось, что игроки «Бостона» призвали вернуть Грайнер в США.