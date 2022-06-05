Игроки «Бостона» призвали вернуть в США арестованную в России баскетболистку Грайнер

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«Бостон Селтикс» в преддверии второго матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стейт» призвал вернуть в США пойманную с наркотиками в России баскетболистку Бриттни Грайнер.
Игроки «Бостона» призвали вернуть в США арестованную в России баскетболистку Грайнер
  • AP
  • © Jed Jacobsohn/Pool

Как пишет Yahoo Sports, несколько игроков «Селтикс» пришли на тренировку в чёрных футболках с надписью «We are BG» и QR-кодом со ссылкой на петицию о призыве к возвращению Грайнер.

Напомним, что спортсменка была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы — картриджи для электронной нагревательной системы с маслом каннабиса.

Ранее семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон из Великобритании потребовал вернуть на родину Грайнер.

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