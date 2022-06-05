Игроки «Бостона» призвали вернуть в США арестованную в России баскетболистку Грайнер
- AP
- © Jed Jacobsohn/Pool
Как пишет Yahoo Sports, несколько игроков «Селтикс» пришли на тренировку в чёрных футболках с надписью «We are BG» и QR-кодом со ссылкой на петицию о призыве к возвращению Грайнер.
Напомним, что спортсменка была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы — картриджи для электронной нагревательной системы с маслом каннабиса.
Ранее семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон из Великобритании потребовал вернуть на родину Грайнер.