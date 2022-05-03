В США заявили, что Россия неправомерно задержала баскетболистку Грайнер
- РИА Новости
- © Павел Лисицын
«Государственный департамент определил, что Российская Федерация неправомерно задержала гражданку США Бриттни Грайнер. Для обеспечения её освобождения будет создана межведомственная группа под руководством специального представителя президента по делам заложников», — цитирует Госдеп ESPN.
Напомним, что спортсменка была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы — картриджи для электронной нагревательной системы с маслом каннабиса.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки высказалась об аресте Грайнер.