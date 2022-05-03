В США заявили, что Россия неправомерно задержала баскетболистку Грайнер

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В Государственном департаменте США высказались о том, что в России неправомерно задержали двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу американку Бриттни Грайнер.
В США заявили, что Россия неправомерно задержала баскетболистку Грайнер
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Государственный департамент определил, что Российская Федерация неправомерно задержала гражданку США Бриттни Грайнер. Для обеспечения её освобождения будет создана межведомственная группа под руководством специального представителя президента по делам заложников», — цитирует Госдеп ESPN.

Напомним, что спортсменка была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы — картриджи для электронной нагревательной системы с маслом каннабиса.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки высказалась об аресте Грайнер.

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