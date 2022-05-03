В США заявили, что Россия неправомерно задержала баскетболистку Грайнер

В Государственном департаменте США высказались о том, что в России неправомерно задержали двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу американку Бриттни Грайнер.

«Государственный департамент определил, что Российская Федерация неправомерно задержала гражданку США Бриттни Грайнер. Для обеспечения её освобождения будет создана межведомственная группа под руководством специального представителя президента по делам заложников», — цитирует Госдеп ESPN.

Напомним, что спортсменка была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы — картриджи для электронной нагревательной системы с маслом каннабиса.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки высказалась об аресте Грайнер.