Псаки высказалась об аресте баскетболистки Грайнер в России
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«Мы настаиваем на том, чтобы нам предоставляли постоянный и своевременный консульский доступ ко всем гражданам США, задержанным в России», — цитирует Псаки BBC.
По её словам, она продолжает контактировать с юридической командой Грайнер и следить за ситуацией.
Напомним, что спортсменка была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы — картриджи для электронной нагревательной системы с маслом каннабиса.
Ранее форвард «Сиэтл Шторм» американская баскетболистка Брианна Стюарт прокомментировала арест Грайнер.