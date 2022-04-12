Псаки высказалась об аресте баскетболистки Грайнер в России

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Официальный представитель Белого дома Джен Псаки высказалась об аресте двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу американки Бриттни Грайнер в аэропорту России.
Псаки высказалась об аресте баскетболистки Грайнер в России
  • AP
  • © Carolyn Kaster

«Мы настаиваем на том, чтобы нам предоставляли постоянный и своевременный консульский доступ ко всем гражданам США, задержанным в России», — цитирует Псаки BBC.

По её словам, она продолжает контактировать с юридической командой Грайнер и следить за ситуацией.

Напомним, что спортсменка была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы — картриджи для электронной нагревательной системы с маслом каннабиса.

Ранее форвард «Сиэтл Шторм» американская баскетболистка Брианна Стюарт прокомментировала арест Грайнер.

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